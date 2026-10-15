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Стартует внеочередная сессия Законодательного Собрания восьмого созыва

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Начинается внеочередная сессия Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. За работой депутатов можно следить онлайн на сайте регионального парламента. 

В рамках сессии планируется поднять вопрос об изменениях в областной бюджет на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также депутаты планируют внести изменения в регламент Заксобрания.

Будет подниматься вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Псковской области по единому избирательному округу Натальи Мельниковой.

Помимо этого, депутаты планируют принять положения всех пяти комитетов: по социальной политике, по региональной политике и местному самоуправлению, по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию, по бюджету, финансам, налогам и экономической политике, по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.

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