Политика

Ян Лузин досрочно сложил полномочия депутата Псковского областного Собрания

В ходе 33-й сессии Псковского областного Собрания депутаты приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу №2, Яна Лузина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Парламентарий, представляющий в региональном парламента часть города Пскова, покинул региональный парламент по собственному желанию - соответствующее заявление он написал на имя председателя областного Собрания депутатов Александра Котова. Отказ от депутатского мандата связан с большой загруженностью - Ян Лузин возглавляет крупную девелоперскую компанию.

На этой же сессии депутаты назначили дату дополнительных выборов в Псковское областное Собрание депутатов шестого созыва. Избиратели одномандатного избирательного округа №2 выберут своего представителя в региональный парламент 8 сентября 2019 года.