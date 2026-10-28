Терапевту Дедовичской районной больницы передали мандат депутата псковского ЗакСа

Вакантный депутатский мандат Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва передали зарегистрированному кандидату из единого списка, выдвинутого партией «Единая Россия», терапевту Дедовичской районной больницы Павлу Лукину. Соответствующее решение принято на заседании Избирательной комиссии Псковской области 28 октября.

Фото: сайт Палаты молодых законодателей

Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Псковской области Натальи Мельниковой. Напомним, ее делегировали в Совет Федерации.

Павел Лукин родился и вырос в Дедовичах, после окончания средней школы поступил в Первый Санкт-Петербургский медицинский университет имени академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело».

После каждого курса в университете молодой специалист проходил практику в Дедовичской районной больнице, поэтому после окончания учёбы Павел Лукин вернулся работать уже в хорошо знакомый коллектив. Помимо прохождения практики, будущий врач набирался опыта, работая средними медицинским работником в приёмном отделении НИИ хирургии и неотложной медицины. В период пандемии коронавируса корпус НИИ хирургии был переоборудован под ковид-центр, где студент-медик получил бесценный опыт.

После получения медицинского образования Павел Лукин трудоустроился в родном районе и попал под действие государственной программы «Земский доктор», и уже получает первые выплаты. Также комитетом по здравоохранению Псковской области он был включен в программу по обеспечению молодых специалистов жильем.

Ранее Псковская Лента Новостей делала прогноз, касаемого возможного кандидата на место Натальи Мельниковой.