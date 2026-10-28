Александр Козловский: Изменения в исполкоме «Единой России» будут позитивными, но не кардинальными

Изменения, которые могут произойти в Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия» после смены руководителя, будут позитивными. Такое мнение озвучил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы с Александром Сидякиным давно работаем в структуре Центрального исполнительного комитета. Я знаю его и его фамилию, сколько я связан с партией. Такое ощущение, что он там всегда был. Это специалист, профессионал, который все делал своими руками. Теперь возглавил Андрей Осинников. Будут ли изменения? Наверное, да. У каждого руководителя есть своё видение. Я думаю, что изменения будут связаны с требованиями жизни, и ситуацией в стране. Не стоит отождествлять изменения со сменой самого руководителя. Может, его назначение связано с новыми поручениями. Не думаю, что изменения будут кардинальными, но надеюсь, позитивными», – высказал свое мнение Александр Козловский.

На вопрос ведущего, что бы он или руководитель регионального исполнительного комитета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Адамчук предложили в качестве инициативы по изменению работы в партии, Александр Козловский высказался, что он продолжил бы те проекты, которые уже начаты.

«Те направления, что обозначены, нужно завершить. Постоянные перемены ничего хорошего не дают. Когда нет чего-то постоянного, то это не совсем хорошо. Мы должны улучшать внутренние процессы, использовать те возможности, которые предоставляют современные технологии», – пояснил депутат.

Гость студии добавил, что будет продолжаться работа с предварительным голосованием, так как это дает преимущество кандидатам от «Единой России» в вопросе работы с населением.

«Мы должны продолжать работать с предварительным голосованием. Оно позволяет на раннем этапе включиться в выборы и не выпадать из повестки. Наши кандидаты выходят "в поля" не перед выборами, а за полгода, работают с гражданами, с территориями, погружаются в проблемы. Когда проходят выборы и за кандидатов голосуют, они уже находятся в повестке и начинают заниматься решением задач. Больше внимания нужно уделять первичным организациям. Я бы предложил не менять вектор, а доделать и улучшить текущую работу», – заключил Александр Козловский.