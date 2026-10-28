Александр Козловский: Изменения в исполкоме «Единой России» будут позитивными, но не кардинальными

Изменения, которые могут произойти в Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия» после смены руководителя, будут позитивными. Такое мнение озвучил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский в эфире ПЛН FM (102,6 FM).
На вопрос ведущего, что бы он или руководитель регионального исполнительного комитета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Адамчук предложили в качестве инициативы по изменению работы в партии, Александр Козловский высказался, что он продолжил бы те проекты, которые уже начаты.
Гость студии добавил, что будет продолжаться работа с предварительным голосованием, так как это дает преимущество кандидатам от «Единой России» в вопросе работы с населением.
«Мы должны продолжать работать с предварительным голосованием. Оно позволяет на раннем этапе включиться в выборы и не выпадать из повестки. Наши кандидаты выходят "в поля" не перед выборами, а за полгода, работают с гражданами, с территориями, погружаются в проблемы. Когда проходят выборы и за кандидатов голосуют, они уже находятся в повестке и начинают заниматься решением задач. Больше внимания нужно уделять первичным организациям. Я бы предложил не менять вектор, а доделать и улучшить текущую работу», – заключил Александр Козловский.
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