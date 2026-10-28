Александр Козловский о причинах успеха ЕР на выборах: Мы всегда рядом с гражданами

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» постоянно проявляло активность в регионе, чем и обусловлены его высокие результаты на выборах в Государственную Думу и в Законодательное Собрание Псковской области 18-20 сентября. Такое мнение в эфире ПЛН FM (102,6 FM) озвучил депутат Госдумы, секретарь реготделения партии Александр Козловский.

«Мы ни на год не выключались, продолжали встречи, решали казалось бы небольшие вопросы, которые волнуют наших граждан. На территории региона мы всегда были в повестке, на виду. Наша работа продолжается в течение всего календарного года, а не только перед выборами. И это нас выгодно отличает от других», – высказал свое мнение Александр Козловский.

По его словам, выдержать такой темп непросто.

«Но наши однопартийцы включились. Поэтому граждане нас и поддерживают. Мы всегда на виду, рядом с ними. Какие бы сложные ситуации ни были, мы стараемся быть всегда рядом с гражданами и решать их проблемы», – добавил политик.

Гость студии напомнил, что партия не прекращала свою деятельность как во время пандемии COVID-19, так и в начале специальной военной операции. Александр Козловский считает, что именно постоянная работа партии с гражданами является основой их поддержки.