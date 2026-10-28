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Александр Козловский: Готовить команды к выборам в Псковскую и Великолукскую гордумы начнем после Нового года

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Подготовка команд к выборам в Псковскую и Великолукскую городские Думы начнется после Нового года. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Готовить нашу команду для участия в выборах в городские Думы мы начнём после Нового года», – сообщил Александр Козловский.

На вопрос ведущего о сохранении тенденции к ротации депутатов, как это было в Законодательном Собрании, Александр Козловский отметил, что подобных указаний на данный момент нет – депутаты сами решают, будут ли они оставаться в Думе или нет.

«О составе рано говорить, давайте не загадывать. Не смогу сегодня назвать ни фамилии, ни процент ротации, потому что это не тот показатель, который у нас закладывается. Есть минимальный процент ротации, но это внутрипартийная история. Сейчас каких-то указаний сверху нет. Доживём до весны, посмотрим, кто из депутатов захочет остаться. Многие принимают решения сами. Это не потому что мы захотели поменять 60% депутатов. Сами меняют сферу деятельности, переезжают, уделяют время семье. Жизнь идёт. Загадывать не будем», – пояснил политик.

По словам Александра Козловского, предварительное голосование запланировано на весну 2027 года. Среди требований к кандидатам – активность, работа с избирателями и их наказами.

«Процедуры стандартные: будем готовиться к предварительному голосованию весной, а команда будет представлена на конференциях летом. Процесс пройдёт, наверняка услышим новые фамилии. Самое главное требование к кандидатам — активность, работа с избирателями, с их наказами. Подводя итоги предыдущих лет работы, это будет учитываться. При определении кандидатов от партии, мы будем смотреть на проделанную ими работу. Этой работой займёмся после Нового года», – заключил депутат.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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