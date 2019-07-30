Политика

Павел Чернов предоставил в ТИК Пскова неполный пакет документов для участия в довыборах в гордуму по 13-му округу

Павел Чернов предоставил в ТИК Пскова неполный пакет документов для участия в довыборах в Псковскую городскую Думу по 13-му одномандатному избирательному округу, ввиду чего может выйти из борьбы за депутатский мандат. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в ТИК Пскова.

Напомним, директор ООО «ТВ-Медиа» Павел Чернов уведомил ТИК Пскова об участии в довыборах в порядке самовыдвижения в середине июля. Однако, он не предоставил на регистрацию весь пакет документов. Павел Чернов пришел на регистрацию в ТИК за несколько минут до завершения отведенного на это времени, и оказалось, что документы им были представлены не в полном объеме. Таким образом, число кандидатов в депутаты по округу №13 может уменьшиться.

По данным ТИК Пскова, решение по участию или неучастию Чернова в довыборах планируется принять завтра, 6 августа.

Дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу назначены в связи с отказом Дмитрия Михайлова (КПРФ) от депутатского мандата 13 декабря 2018 года, который получил вакантный мандат в региональном парламенте. Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября.