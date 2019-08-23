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Политика

Лев Шлосберг: Отмена регистрации кандидата от «Яблока» на пост Новоржевского района может перерасти в международный скандал

29.08.2019 14:09|ПсковКомментариев: 3

История с отменой регистрации кандидата от «Яблока» на пост Новоржевского района Софьи Пугачевой может перерасти в международный скандал. Такое мнение в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал руководитель Псковского регионального отделения партии Лев Шлосберг.

По его словам, решение Новоржевского районного суда по отмене регистрации еще не вступило в силу и будет обжаловано в апелляционном порядке. В Дно судебное решение по отмене регистрации кандидата-яблочника Михаила Шауркина на пост главы муниципалитета еще не принято, пояснил он.

В целом дело, связанное с отменой регистрации кандидатов от «Яблока» в Псковской области, Лев Шлосберг считает «диким». «В видеообращении наших кандидатов использована музыка итальянского композитора Даниэля Динара, который дал письменное согласие на использование этого произведения на двух языках - на английском и русском. Также записано видео, где он подписывает эти лицензионные соглашения. Все это заверено переводчиком и представлено суду, и у наших кандидатов есть разрешение на использование этого произведения, хотя оно находится в открытом доступе, и его использование могло быть произведено без уведомления автора», - пояснил лидер псковских «яблочников».

 

 

Лев Шлосберг отметил, что заявителями в обоих случаях - и в Новоржевском, и в Дновском районах - выступают кандидаты от «Партии Роста», которых обслуживают юристы из Петербурга. «Это фактически тот же сценарий, что и в прошлом году, но тогда пытались найти изъяны с помощью суда в документах о выдвижении кандидатов. В этом году изъянов в документах о выдвижении найти не смогли, поэтому стали изучать предвыборную агитацию кандидатов, - отметил Лев Шлосберг. - У одного из наших сотрудников - не у кандидата - действительно была допущена ошибка при размещении видеоролика в соцсети. Эта ошибка никак не связана с деятельностью кандидатов, а значит на них не может быть возложена ответственность за это действие».

Лев Шлосберг также подчеркнул, что в Новоржевскому районному суду были представлены все доказательства того, что кандидат имела право на использование данного музыкального произведения. «Решение суда мы еще не видели, но, судя по резолютивной части, к этим доводам он остался равнодушен. Мы видим определенное единство позиций заявителя и избирательной комиссии, прокуратуры и суда. Эти действия выглядят в юридическом смысле согласованными», - заметил он.

По его убеждению, «никаких юридических оснований для отмены регистрации нашего кандидата в законодательстве и, в том числе, с учетом анализа судебной практики Верховного суда, нет», поэтому все решения судов, которые вызовут несогласие яблочников, будут обжалованы в вышестоящих судебных инстанциях.

На данный момент кандидат от «Яблока» на пост главы Новоржевского района продолжает свою избирательную кампанию и остается зарегистрированным кандидатом. Поскольку решение суда не вступило в силу, рассмотрение апелляционной жалобы будет уже на будущей неделе.

В целом Лев Шлосберг полагает что «политтехнологи, занимающиеся выборами в Псковской области, нечаянным образом могут на ровном месте получить не внутриполитический, а международный скандал». «Уж если так произошло, что используется музыка итальянского композитора, и этот человек дал согласие на ее использование, причем, не двусмысленно, а записав это согласие на видео, и оно представлено в суд, я не могу понять, для чего нашим политическим противникам нужно ввязывать всю Россию, - заметил руководитель псковского «Яблока». - Речь идет не просто о муниципальной избирательной кампании в Новоржевском и Дновском районах, а о том, что РФ будет выглядеть в этой ситуации чрезвычайно неприятно, и едва ли наши противники специально планировали такой эффект».

Также Лев Шлосберг полагает, что эта ситуация демонстрирует отсутствие установки на честные выборы в Псковской области. «Подача заявлений в суд кандидатами, которые не ведут избирательную кампанию, не встречаются с избирателями, не издают агитматериалы, показывает, что эти люди недобросовестно пользуются своими правами... Эти заявления подаются не только против наших кандидатов, но и против кандидатов от КПРФ. И мы видим: там, где кандидаты от власти не готовы к честной борьбе, и при этом есть сильные противники с реальным шансом победить, в ход пускается злоупотребление правом и попытка снять сильного кандидата, потенциального победителя выборов через суд», - пояснил лидер псковских «яблочников».

По его мнению, создавшаяся ситуация также угрожает массовым нарушением избирательных прав граждан, «потому что единственным носителем власти является народ», и право определять, кто будет главой муниципального образования, есть только у него. «Когда таким образом людей лишают права выбора, их отношение к власти не только не улучшается, но и резко ухудшается... По сути ясно, что наши политические противники действуют в интересах власти, но в то же время они усиливает оппозиционное и резко негативное отношение к власти как таковой, к государству», - добавил Лев Шлосберг. Такие действия, по его убеждению, приводят к радикализации общества и являются деструктивными с точки зрения общественной стабильности, уважения к власти и к выборам.

«То есть все последствия этих действий будут отрицательными. Очевидно, наших противников это совершенно не заботит, и принимать во внимание нормы закона, общественные интересы, они не намерены. Подобная ситуация развивается в Псковской области уже второй год, поэтому, к сожалению, можно сказать, что гражданского политического мира в Псковской области нет», - подытожил Лев Шлосберг.

Теги: #Яблоко #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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