Политика

Коммунист Александр Баев стал участником «спецоперации», инициированной «людьми в голубых рубашках»

Коммунист, депутат Псковской гордумы Александр Баев стал участником «спецоперации», инициированной «людьми в голубых рубашках». Об этом он сообщил на сегодняшней сессии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В очередной раз против меня и моих коллег по партии возбуждено административное дело по факту незаконной агитации перед выборами. Это не нормальное явление, но оно стало обыденным. Ко мне приходили и поздно вечером домой для дачи показаний, встречали рано утром возле подъезда, приходили на работу. Я конечно польщен таким вниманием сотрудников, но такое особое внимание сотрудников в голубых рубашках вызывает уже косые взгляды от соседей, да и жена уже с подозрением на меня смотрит», - рассказал коммунист.

Апогей этого события, по его словам, произошел вчера, 4 сентября. «Три раза это административное дело возвращали из-за отсутствия состава преступления, и тогда сотрудники предприняли еще одну попытку написания протокола, где мне надо было подписаться. Чтоб заставить нас это сделать, была проведена спецоперация по задержанию. Были установлены посты сотрудниками полиции возле мест проживания меня и Дмитрия Михайлова, возле обкома КПРФ и мест нашей работы, чтобы нас задержать. Это сколько сил и средств было потрачено, чтобы выписать мне штраф в 1 тысячу рублей!» - возмутился Баев.

«Я, конечно, польщен рвением наших сотрудников, но хочется, чтобы они тратили время боле рационально, на поимку настоящих преступников», - заключил он.

Депутаты приняли заявление своего коллеги к сведению.