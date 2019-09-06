Политика

Кандидат-единоросс побеждает на довыборах депутата в Собрание городского поселения «Сосновый Бор»

На дополнительных выборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» третьего созыва лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Юрий Алексеев. По предварительным данным, он набирает 66,67% голосов избирателей.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области, кандидат от партии «Справедливая Россия» Людмила Александрова получила 22,22%. За выдвинутого ЛДПР Михаила Кашина свои голоса отдали 8,89% избирателей.

Явка избирателей составила 31,91%.