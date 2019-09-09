Политика

В «Справедливой России» прокомментировали итоги выборов в Псковской области

Кандидат в депутаты Псковского областного Собрания по округу №2 от партии «Справедливая Россия» Павел Николаев удовлетворен итогами выборов 8 сентября. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Лично я удовлетворен. Потому что о выборах я узнал за несколько дней до выдвижения. 26 июня мне предложили в них участвовать, а 29 числа уже была конференция, на которой мою кандидатуру поддержали и выдвинули», - рассказал гость студии.

«Два года осталось областному Собранию (шестого созыва - ред.), и так усиленно рваться туда у нас не было финансовой возможности, и не было административного ресурса. Но я от себя сделал все возможное в рамках выделенных партией средств. Я использовал их на сто процентов. За меня в округе проголосовали 500 человек, и я удовлетворен», - добавил Павел Николаев.

«8 сентября я испытал разочарование, потому что увидел себя на четвертом месте. Расстроился, заснул, проснулся - смотрю, а я уже на третьем месте - 500 голосов отдано за меня. И я понял, что не все потеряно в этой жизни», - поделился впечатлениями кандидат от «Справедливой России». Между тем, в региональном отделении партии, по его словам, расстроены итогами выборов. «Ждали побед, взятия мандатов в волостях, но единороссы нас обошли. Но, думаю, у нас все впереди», - убежден Павел Николаев.

Комментируя не очень успешные для «Единой России» итоги Единого дня голосования в Псковской области, он предположил, что администрация президента просто сделает из этого оргвыводы - и все, и никаких отставок на уровне руководства региона не последует. «С той задачей, которая стояла перед партией власти, единороссы справились, хоть для них и стал неожиданностью выход «Яблока» в лидеры избирательной кампании. Надо признать, что «Яблоко» в выборах 2019 года победило. И это хорошо», - полагает Павел Николаев. «Мы же демократическое государство, свободная страна и свободные люди, поэтому надо радоваться тому, что произошло», - заключил гость студии, добавив, что «Яблоко» для «эсеров» не конкурент, и КПРФ - тоже.