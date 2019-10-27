Политика

Александр Котов: По мере сил и возможностей буду помогать новому секретарю регионального отделения «Единой России»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, экс-секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов будет по мере сил и возможности помогать новому секретарю регионального отделения партии. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), комментируя недавние кадровые изменения в партийном руководстве на уровне региона.

«Готов выполнять любую работу, которую мне поручат в региональном отделении. Я не собираюсь с себя складывать общественную партийную нагрузку и готов выполнять то, что члены регионального политсовета посчитают возможным поручить мне. Буду по мере сил и возможностей помогать новому секретарю регионального отделения», - отметил гость студии.

Также Александр Котов еще раз напомнил, что произошедшие кадровые перемены являются плановыми. «Еще два года назад в партии была объявлена ротация, мы говорили о необходимости проводить обновление, и даже в уставе партии заложено, что руководящие органы ежегодно обновляются. Это происходит на ежегодных партийных конференциях, которые мы обычно проводим осенью в преддверие Съезда. Плановая региональная конференция у нас 6 ноября, и на ней будет рассмотрен вопрос о сложении моих полномочий и о выборах нового секретаря», - сообщил гость студии, напомнив, что на конференции 24 октября исполнение полномочий секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» были делегированы депутату Госдумы Александру Козловскому.

«Я возглавлял отделение достаточно долгое время, 8 лет. Считаю, что перемены всегда к лучшему. Нужен новый взгляд на ситуацию, и я уверен, что новый руководитель принесет свои новые идеи. У Александра Николаевича есть потенциал, большой опыт работы, он являлся депутатом областного Собрания, сейчас он депутат Госдумы, активно работал в региональном отделении партии и в федеральных партийных органах. У него есть все для того, чтобы и дальше развивать региональное отделение, тем более, что впереди у нас серьезные задачи, - отметил Александр Котов. - Кроме того, надо учитывать и не очень удачные для партии результаты прошедшей избирательной кампании. Надо анализировать причины, по которым нам не удалось на сто процентов достичь поставленных целей, делать выводы и предлагать изменения в нашей работе».