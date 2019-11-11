Политика

Псковские единороссы определись с делегатами на XIX съезд партии в Москве

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» на конференции 11 ноября избрало делегатов на XIX съезд партии «Единая Россия», который состоится 22 и 23 ноября в Москве. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято 11 ноября на XXVI партийной конференции.

В список делегатов вошли первый заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», глава администрации города Пскова Александр Братчиков и секретарь первичного отделения №122 города Великие Луки Татьяна Ефимова.

Кроме того, в составе партийной делегации от псковского региона на съезд отправятся: секретарь Псковского регионального отделения партии, член президиума Генсовета «Единой России» Александр Козловский, его заместители Александр Котов и Виктор Антонов, который также является руководителем фракции «Единой России» в областном Собрании, и руководитель регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов.

К участию в съезде также приглашен губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Добавим, в рамках конференции также было утверждено положение о региональной контрольной комиссии Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и обновлен состав РКК.