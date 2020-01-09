Политика

Два кандидата решили бороться за выдвижение от «Единой России» в главы Печорского района

Поступили две заявки на участие в предварительном голосовании по определению кандидата от партии «Единая Россия» в главы Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В качестве участников ПГ зарегистрированы глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов и директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик.

Предварительное голосование организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в нем смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования - 2 февраля 2020 года.

Напомним, в 2017 году Сергей Тарасик баллотировался на пост главы района от партии «Справедливая Россия». Тогда он занял второе место, набрав 34,74% голосов, уступив кандидату от партии «Единая Россия» Дмитрию Сопотову, за которого проголосовали 49,74% избирателей.