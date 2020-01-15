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Политика

Олега Брячака могут отстранить от должности руководителя Псковского регионального отделения «Справедливой России»

17.01.2020 09:51|ПсковКомментариев: 8

Олега Брячака могут отстранить от должности руководителя Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия». Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, по обращению первого секретаря комитета Псковского районного отделения КПРФ Александра Ножки прокуратурой Псковской области была проведена проверка, по результатам которой в деятельности Олега Брячака на данном посту выявлены нарушения требований федерального закона №127 «О несостоятельности (банкротстве).

Решением Арбитражного суда Псковской области от 20 июля 2017 года удовлетворено заявление Брячака о признании его банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. В силу ч. 3. ст. 213.30 закона №127 в течение трех лет с момента завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве он не в праве занимать должности в управлении юридического лица и иным образом участвовать в управлении юрлицом, если иное не установлено настоящим федеральным законом.

В соответствии с федеральным законом №95 «О политических партиях» партия является видом общественной организации как организационно-правовой формы юридических лиц. Кроме того, статьей 91 устава «Справедливой России» предусмотрено, что председатель совета регионального отделения партии в том числе осуществляет и общее руководство деятельностью реготделения и действует от имени реготделения без доверенности.

Таким образом, по итогам проверки установлено, что Олег Брячак занимает пост руководителя регионального отделения «Справедливой России» в нарушение требований ч. 3 ст. 213.30 закона №127 «О банкротстве». С учетом этого прокуратура 12 декабря 2019 года направила в Минюст РФ требование провести внеплановую проверку в отношении Псковского регионального отделения партии, по результатам которой 25 декабря Олегу Брячаку внесено предупреждение об устранении нарушений требований ч. 3 ст. 213.30 закона №127 в части назначения на должность председателя отделения сроком до 28 февраля текущего года.

Теги: #Справедливая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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