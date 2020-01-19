Политика

Кирилл Кононов отказался от участия в праймериз «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Печорского района

Глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов отказался от участия в предварительном голосовании по определению кандидата от партии «Единая Россия» в главы Печорского района. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, заявление с просьбой о самоотводе было написано сегодня, 20 января.

Кирилл Кононов был зарегистрирован в качестве участника ПГ одним из первых. Среди кандидатов также военный пенсионер Сергей Тарасик. Позже список пополнили самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина.

Напомним, территориальная избирательная комиссия Печорского района решением 21-й сессии Собрания депутатов Печорского района от 13 января назначила досрочные выборы главы муниципалитета на 5 апреля 2020 года. Согласно избирательного законодательства досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего главы.