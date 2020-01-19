Политика

Максим Жаворонков считает, что для внесения части поправок в Конституцию достаточно принять конституционный федеральный закон

Помощник председателя партии «Единой России», экс-заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков считает, что для внесения части поправок в Конституцию достаточно принять конституционный федеральный закон и получить одобрение двух третей региональных парламентов. Такое мнение он высказал в разговоре с журналистом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Более 20 статей затрагивают с 3-й по 8-ю главы Конституции, поэтому они не требуют созыва конституционного собрания, не требуют проведения специального голосования. Для этой поправки достаточно принять конституционный Федеральный закон и получить одобрение двух третей региональных парламентов. Тем не менее, президент посчитал необходимым заручиться поддержкой граждан РФ по этому вопросу, поэтому он запустил специальную процедуру всенародного голосования, которая нормативно еще никак не отрегулирована», - заявил Максим Жаворонков

Политик отметил, что регулировка процедуры народного голосования - это очень интересный вопрос. «Насколько мне известно, порядок проведения этого голосования сейчас обсуждает созданная президентом рабочая группа. Там представлены депутаты, общественники, в том числе и от партии «Единая Россия». Мне кажется, что все будет нормально отрегулировано», - поделился Максим Жаворонков.

Он также отметил, что не видит никаких проблем с темпами подготовки поправок. «Темпы задает администрация, поскольку субъектом законодательной инициативы является президент. Я не вижу здесь никаких проблем: создана рабочая группа, в партии для себя мы решили, что проведем свои встречи, обсудим наработки. В любом случае, здесь недостаточно позиции лишь Федерального Собрания, здесь требуется и одобрение регионов. Время есть, есть возможность учесть все подводные камни, которые могут быть, есть время внести необходимые поправки. Мне кажется, что о какой-то спешке говорить неправильно», - заключил политик.