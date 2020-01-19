Политика

Елена Бибикова: Главное - это суть поправок в Конституцию, а не скорость их написания

«Скорость написания и принятия поправок неважна, главное - это их суть. Все вопросы важные и, конечно, они будут представлены на обсуждение. Будем все вместе работать и обсуждать. Как сказал президент, мнение наших граждан обязательно будет учтено, поэтому, думаю, что принятие не будет спешным», - заявила член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова в интервью журналисту «Эхо Москвы» в Пскове.

По мнению Елены Бибиковой, внесение изменений к Конституцию касается каждого человека. «Особенно привлекло мое внимание и радует душу - это внесение нормы, что размер МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума», - заявила она.

Еще одним важным фактом сенатор назвала фиксирование конституционной гарантии ежегодной индексации пенсии. «К сожалению, в нашей истории бывали такие годы, когда индексация не проводилась. Эта гарантия прав граждан, конечно, должна быть зафиксирована в Конституции», - заключила Елена Бибикова.