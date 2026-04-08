На чем делается акцент в Народной программе «Единой России», ответил Александр Козловский

Народная программа «Единой России» постоянно обновляется и редактируется как внутри партии, так и во время встреч с людьми, в том числе в муниципальных округах Псковской области. На чем делается акцент в Народной программе в новой редакции, рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».

По словам парламентария, изменения разделятся на несколько блоков.

«Давайте посмотрим. Там будут экономический и социальный блоки, блоки про спорт, молодежь, возможно, про образование. Отдельный блок также будет посвящен медицине», — пояснил Александр Козловский.

Помимо этого, депутат поделился своими впечатлениями относительно встреч с гражданами. По его словам, накануне он объехал шесть муниципалитетов, на встречах жители поднимали ряд важных проблем.

«Везде есть какие-то нюансы и проблемы. Хотя работа проводится, но масштаб ее недостаточен. Это происходит из-за недостатка денег у региона на осуществление полномасштабных реконструкций системы ЖКХ. Об этом говорят люди: о воде и канализации, о здравоохранении», — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что партия продолжит руководствоваться в своей работе наказами избирателей и будет решать актуальные для людей проблемы.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Ранее на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

