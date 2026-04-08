Секретарь реготделения «Единой России»: Партия поддерживает выдвижение Антона Мороза в Госдуму по спискам

В этом году участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу и областное Собрание по партийным спискам принимает депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз. Такое решение поддержал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».

«Сейчас он заявился на списки в Государственную Думу, а также параллельно в областное Собрание. Это его решение. То, что партия его поддерживает, это несомненно», — отметил Александр Козловский.

Депутат подчеркнул, что в предварительном голосовании «Единой России» могут участвовать все желающие.

«Надеюсь, что его решение поддержат жители Псковской области. У нас любой гражданин может заявиться. Ну а мы с Антоном Морозом знакомы, мы его поддерживаем. Теперь решение за гражданами», — резюмировал парламентарий.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Ранее на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.