Семь действующих депутатов областного Собрания подали документы на предварительное голосование «Единой России»

В Псковской области идёт регистрация участников предварительного голосования «Единой России», по итогам которого будут определены кандидатуры для последующего выдвижения на выборы депутатов восьмого созыва Законодательного Собрания Псковской области (это наименование региональный законодательный орган будет носить с 1 июня 2026 года), сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном парламенте.

Выдвижение кандидатур продлится до 30 апреля. В настоящий момент документы для участия в процедуре предварительного голосования подали семь действующих депутатов: вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих (одномандатный округ №11), заместитель председателя Собрания Юрий Сорокин (одномандатный округ №4), председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов (одномандатный округ №12), председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов (одномандатный округ №1), Ирина Толмачёва (региональная группа №7), Татьяна Фомченкова (региональная группа №5) и Олег Савельев (региональная группа №12).

Кроме того, о своём намерении побороться за мандат депутата регионального парламента заявили экс-депутат областного Собрания, социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Дарья Козьякова (одномандатный округ №13) и руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Надежда Васильева (одномандатный округ №10).

Документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» также подали участники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» (кадровой программы «Герои земли Псковской»), ветераны боевых действий Михаил Каратыш (одномандатный округ №9) и Андрей Ключко (одномандатный округ №7).

Предварительное электронное голосование «Единой России» пройдёт с 25 по 31 мая. Победители получат право представить партию на сентябрьских выборах.

Добавим, в Единый день голосования 20 сентября 2026 года на территории Псковской области запланировано проведение трёх избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

Пресс-портреты

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Козьякова Дарья Викторовна

Директор МАУ «Информационный центр «Себеж-Ресурс»

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Савельев Олег Дмитриевич

​​​​​​​Депутат Псковского областного Собрания депутатов

Фомченкова Татьяна Александровна

Депутат Псковского областного Собрания.

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

