Президент РФ Владимир Путин может принять участие в съезде «Единой России», который состоится 28 июня. «Этого нельзя исключать», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей» о планах главы государства.

28 июня пройдет первый этап предвыборного съезда «Единой России». На нем партия должна утвердить список кандидатов на выборы в Госдуму. Интрига до старта избирательной кампании разворачивается в том числе вокруг того, кого партия включит в общефедеральную часть своего предвыборного списка.

На вопрос о том, может ли Путин в качестве «паровоза» возглавить общефедеральную часть списка партии, Песков ответил: «Мне об этом ничего не известно».

Во главе списка «Единой России» в 2003 году вскоре после ее создания шли министр внутренних дел России Борис Грызлов (сейчас – посол РФ в Белоруссии), занимавший тогда должность главы МЧС Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Путин предвыборный список единороссов возглавлял один раз – это было в 2007 г., перед тем как произошла «рокировка» и Дмитрий Медведев стал президентом (занимал должность в 2008-2012 гг., затем восемь лет был премьером).

В 2011 г. и 2016 г. общефедеральную часть возглавлял один и тот же человек – это нынешний председатель партии Медведев.

Одна из последних обсуждаемых конфигураций предполагает выдвижение в общефедеральной части списка пятерки кандидатов. Основные – министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, участница спецоперации фельдшер Людмила Болилая, участник спецоперации Владислав Головин и военкор Евгений Поддубный.

Столько же было в 2021 г. На первом месте был на тот момент министр обороны, сейчас секретарь Совбеза Сергей Шойгу, затем Лавров, врач Денис Проценко, руководитель «Сириуса» Елена Шмелева и на тот момент уполномоченный по правам ребенка, а сейчас вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Ранее главу города Пскова Бориса Елкина и вице-спикера Законодательного Собрания Псковской области Юрия Сорокина избрали делегатами на съезд «Единой России» в Москве от регионального отделения партии.