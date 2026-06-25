Информресурсы ДЭГ включили в «белые списки»

Ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) внесены в так называемый «белый список» и будут доступны для избирателей на сентябрьских выборах в России в случае ограничений мобильной связи и интернета в целях безопасности, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

«Информационные ресурсы ДЭГ внесены в "белые списки", воспользоваться ими граждане смогут даже в случае отключения мобильной связи в целях безопасности. Также в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В 2026 году ДЭГ пройдёт в 33 регионах России, включая Псковскую область.

Чтобы отдать свой голос на федеральной платформе, необходимо предварительно подать заявление на Госуслугах. Запись откроется за 45 дней до голосования, а само голосование будет проходить на платформе vybory.gov.ru, сообщили в Минцифры.

В Псковской области в сентябре будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания региона. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам.

Избиратели, которые подали заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), но не смогли проголосовать онлайн, смогут получить бумажные бюллетени на избирательных участках в пределах избирательного округа.

Голосование будет проходить с 18 сентября по 20 сентября.