Политика

Вариантами развития Печор поделились потенциальные кандидаты от «Единой России» в главы района

Вариантами развития Печор поделились с населением потенциальные кандидаты от «Единой России» в главы района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, местные жители обратили внимание на необходимость решения проблем в ЖКХ, социальной сфере и предложили создать аквапарк.

Сама встреча с участниками предварительного голосования партии прошла сегодня, 28 января, в городском центре культуры, куда пришли около сотни человек.

Среди злободневных вопросов - отсутствие бани в центре города, изношенность инженерных сетей, состояние дорог, нехватка медицинских кадров, отъезд людей в другие города из-за проблем с занятостью. Также прозвучали предложения о создании в городе аквапарка и по организации досуга молодежи.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина констатировала, что проблем в районе действительно немало, и все они требуют продуманных решений, а хорошие инициативы - поддержки со стороны власти.

Другой участник предварительного голосования, самозанятый Владислав Марков заострил внимание на важности развития туристической сферы, а также необходимости архитектурных изменений в районном центре. Отвечая на вопросы граждан, касающиеся благоустройства, он ссылался на опыт соседней страны.

«Печорский район прекрасен, это уникальное место. Конечно, чтобы здесь жить, нужно работать. И у нас появилась уникальная возможность сделать жизнь печерян лучше. Нашему городу присвоен статус моногорода, что дает возможность развития, новые рабочие места. Я сторонник того, чтобы здесь было мини-«Моглино». У нас, у печерян, сегодня этот шанс есть», - конкретизировал перспективы директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик и еще раз отметил важность системной работы.

Встреча длилась около часа, и после ее завершения жители города уже в личной беседе адресовали Сергею Тарасику свои просьбы и пожелания.

Напомним, 29 января пройдет заключительная встреча претендентов на выдвижение от «Единой России» в главы Печорского района с населением. Разговор состоится в 15:00 в Доме культуры деревни Крупп.

Единый день предварительного голосования - 2 февраля.