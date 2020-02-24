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Политика

Определена дата предварительного голосования «Единой России» по выборам в муниципалитетах Псковской области

27.02.2020 09:03|ПсковКомментариев: 1

Вопрос о назначении предварительного голосования рассмотрел президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» 26 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, отбор кандидатов от партии в главы Себежского района, а также в депутаты Собраний депутатов Себежского, Невельского и Куньинского районов, городских поселений Невель, Остров и Печоры будет проводиться по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом.

Отбор кандидатов в депутаты Собраний депутатов остальных городских и всех сельских поселений, избрание которых планируется в 2020 году, пройдет по четвертой модели. Претендентами на выдвижение от партии могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования - 31 мая 2020 года.

Теги: #Единая Россия #выборы 2020
Источник: Псковская Лента Новостей
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