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Политика

Рейтинг политической активности. 1—8 марта

08.03.2020 23:36|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет обозрение политической жизни региона. По сложившейся традиции в конце недели свои оценки выставляет Господин Рейтингомер.

5 баллов - максимальный показатель, 1 - минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус - это негатив и потеря очков.

- 5 Ирина Назарова

Региональное руководство приняло решение не продлевать истекший контракт с исполнительным директором областного государственного медиахолдинга, включающего в себя подконтрольные власти СМИ. В ГП Ирина Назарова курировала финансовые вопросы, также она возглавляла автономную некоммерческую организацию, выпускающую районные газеты.

Таким образом, в понедельник был завершен более чем 10-летний период работы менеджера в «Доме Печати» (руководителем «Псковской правды» Ирина Назарова была назначена в далеком 2009-м).

Однако, возможно, это еще не конец истории. Как заявили в администрации области, «к медиахолдингу есть ряд вопросов, связанных с организацией работы, взаимоотношениями с районными изданиями, расходованием выделяемых средств». По сообщениям масс-медиа, в настоящее время проводится проверка.

- 4 Денис Иванов

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской думе подвергся критике со стороны партийного руководства за неосторожное публичное высказывание. На недавней сессии гордумы Денис Иванов, обращаясь к депутату — председателю общественной организации инвалидов Федору Постнову, озвучил пожелание, чтобы Псков не превращался в «аттракцион инвалидных колясок».

Эти слова и неоднозначно воспринятая псковичами позиция руководителя депутатской группы вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.

Сам Иванов заявляет, что не хотел никого обидеть и имел в виду следующее: пандусы в российских городах такой конструкции, что похожи на аттракционы — мол, большие, громоздкие, ими невозможно пользоваться. Как бы то ни было, руководство регионального отделения партии провело с главой фракции «серьезный разговор» и напомнило, что надо думать, когда говоришь - тем более, на чувствительные для многих людей темы. По информации из партии, окончательное решение об отставке Иванова с поста руководителя фракции не принято, однако кресло под ним зашаталось.

- 3 Общественная палата Псковской области

«Алло! Мы ищем... да нет, не таланты, а вообще хоть кого-нибудь» - так теперь могут обращаться к потенциальным кандидатам в члены Общественной палаты Псковской области. На днях поиск желающих позаседать в ОП ПО запустили в третий раз. Две первые попытки не увенчались успехом – желающих занять вакантное место, возникшее после досрочного прекращения полномочий одного из членов региональной Общественной палаты, не нашлось. Как в капле воды отражается океан, так и эта история демонстрирует значение и общественной палаты и степень его привлекательности (вернее, полной непривлекательности). Как говорится, «это всё, что нужно знать об ОП ПО».

- 2 Лев Шлосберг

Руководитель Псковского «Яблока», депутат областного Собрания продолжает терять темп и позиции. В последнее время он фактически исчез из региональных СМИ (даже из «Псковской губернии», которую долгое время называли «газетой Шлосберга»). Коллеги по областному Собранию вновь отклонили предложенные яблочником законопроекты. На организованную руководителем регионального отделения партии акцию пришло всего несколько десятков псковичей. К удивлению многих, его имени не оказалось в списке тех, кто подали коллективный иск в суд о признании незаконным разрешения на строительство завода «Титан-Полимер»; в дальнейшем Лев Шлосберг озвучил свою позицию по данному вопросу и даже поддержал авторов иска — однако общую картину происходящего это не меняет.

-1 Владимир Никитин

Член ЦК КПРФ, бывший первый секретарь псковского обкома партии написал очередную книгу. Называется «О русскости ленинизма», посвящена грядущему 150-летию Ильича. Как уже отметили мои коллеги, товарищ Никитин вновь устремляется то в космические высоты, то в глубины русскости и ленинизма. «Русская мысль на всех этапах эволюции человеческого мышления (мифологического, религиозного, научного) развивалась с опережением, устремляясь за пределы Земли в ближний и дальний Космос... Русскость – это понятие цивилизационно-мировоззренческого уровня, а не только кровнородственного уровня. Она претендует на всемирное значение, потому что отличается особым вселенским целостным мировоззрением с его космическим масштабом восприятия мира во всей его целостности и непрерывном движении в пространстве и времени», - пишет Владимир Никитин. А мы не устаем повторять: не пришло ли время закончить с этими вопросами космического значения и засесть за написание воспоминаний. И рассказать честно о двадцати годах, проведенных в Госдуме, проследить этапы новейшей истории коммунистической партии, вспомнить избирательные кампании и т.д. Вот это было бы действительно интересно тем, кто не утратили интереса к политической жизни. Так что по-прежнему ждем-с.

0 Юлия Лысова

Председателем Молодежного парламента при областном Собрании депутатов избрана Юлия Лысова. Отмечу, что на этот пост претендовали сразу шесть кандидатов: помимо победительницы, это Алена Иванова, Виталий Дидыч, Тагуи Багдасарян, Антон Никулин и Павел Косенков. Каждый из самовыдвиженцев представил свое видение работы Молодежного парламента. 

+1 Ульяна Михайлова

Лидер областных профсоюзов, судя по выступлению в программе «Особое мнение» на «Эхо Москвы» в Пскове, в очередной раз сменила тактику публичного поведения. В прямом радиоэфире Михайлова была вдумчива, корректна, старалась избегать конфликтных тем и острых углов. Никаких обвинений в адрес представителей органов власти и силовых структур. Уважительно - о коллегах по областному Собранию депутатов. Не подписала коллективный иск против «Титан-Полимера», объяснив это консолидированной позицией профсоюзов. Сообщила об активной фазе переговоров со «старшими товарищами» из Федерации независимых профсоюзов России. Активно выступала за президентские поправки в Конституцию - даже намерена участвовать в проекте «Волонтеры Конституции». Всё это дает Михайловой основания выйти с предложениями к региональным властям как в рамках коллективного договора, так и, что называется, напрямую. Проводить против нее репрессивные акции в таких условиях будет очень непросто и не совсем логично. Между тем не за горами выборы председателя облсовпрофа (они пройдут 8 июня), шансы пролонгировать полномочия у г-жи Михайловой сохраняются. Однако следует понимать, что ситуация может измениться - многое здесь зависит от следственных органов, ранее возбудивших в отношении псковских профсоюзов и их лидера несколько уголовных дел.

+ 2 Ирина Федорова

Журналист, бывший главный редактор «Псковской правды» и «КП-Псков» вернулась в государственный медиахолдинг Псковской области. И не просто вернулась, а заняла кресло руководителя этого предприятия.

Соответствующее предложение госпоже Федоровой сделал губернатор. Он же поставил задачу. «У вас хороший, богатый опыт работы в медиасфере. Работа вам знакома, средства выделяются достаточно серьезные, есть все основания, чтобы структура холдинга была эффективной», - поставил задачу Михаил Ведерников.

+ 3 Наталия Соколова

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области фактически пролонгировала свои полномочия. Ее кандидатура вновь поддержана руководством региона. Предложение о назначении Соколовой уже поступило из администрации в областное Собрание депутатов. В соответствии с требованием законодательства председатель регионального парламента Александр Котов направил информацию о кандидате уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребенка для согласования.

+ 4 Нинель Салагаева

«Экономический» вице-губернатор Псковской области на неделе без видимых косяков провела встречу шефа с региональным бизнес-сообществом. Обсуждали, как у нас реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Нацпроекты же находились в центре внимания и на другом большом совещании в администрации - как известно, нет сейчас для чиновников более важной темы, чем эта.

Там Нинель Салагаева выступила зачетно - высказала понимание того, что надо делать — дескать, надо проработать дорожные карты, в том числе отдельно по вопросам, требующим особого внимания со стороны органов исполнительной власти.

Такие документы будут созданы профильными комитетами и в муниципалитетах. «Еженедельно будем выверять дорожные карты, коллеги будут отвечать за то, под чем подписались», — заявила Нинель Салагаева. Всё это прозвучало в унисон с позицией главы области. «Трудовые подвиги — это хорошо, но мы гораздо быстрее и комфортнее будем двигаться, если сможем наладить нормальную, плановую, системную работу, - сказал на совещании Михаил Ведерников, после чего напомнил о том, что спрос будет жесткий. - За недостижение целевых показателей куратор и исполнители национальных проектов отвечают головой».

+ 5 Александр Братчиков

Глава администрации Пскова дал старт разработке стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. На минувшей неделе сити-менеджер провел установочное совещание, на котором обсудил с разработчиком документа (Российская Академия народного хозяйства при президенте РФ) детали технического задания. Как было заявлено на встрече, в дальнейшем проект стратегии вынесут на публичные слушания, также она будет дорабатываться в рамках консультаций. Александр Братчиков высказал пожелание, что «неплохо было бы самих жителей Пскова спросить, как они видят Псков через 5-10 лет».

 

Это предложение вглядеться в горизонт и даже немного пофантазировать вызвало многочисленные отклики, в том числе скептические: мол, горожане-то ожидаемо скажут, что хотели бы видеть Псков уютным и ухоженным, а на практике всё выйдет по-черномырдински. Когда у нас по-другому было? Однако я с такой точкой зрения в данном случае не соглашусь. Ибо, во-первых, когда власть хочет диалога с обществом — это правильно и достойно похвалы. А, во-вторых, задумываться о будущем и действовать в соответствии с разработанным планом — единственно верный путь. Как говаривал герой известного мема, «с самого начала у меня была какая-то тактика - и я ее придерживался».

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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