Общество

Избран председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании

Члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2020-2022 годы провели первое пленарное заседание. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, представители Великих Лук участвовали в заседании посредством видеосвязи. Модератором выступил куратор Молодёжного парламента, заместитель председателя Собрания Виктор Остренко, в качестве гостей были приглашены члены прошлых составов Молодёжного парламента Денис Матвеев и Ольга Безъязычная.

Заседание началось с «передачи эстафетной палочки» - так вице-спикер Виктор Остренко назвал представленную «новобранцам» информацию о деятельности прошлого состава Молодёжного парламента. Ольга Безъязычная рассказала об успешно реализованных проектах, а экс-председатель Молодёжного парламента, ныне начальник управления цифровых технологий областной администрации Денис Матвеев дал молодым коллегам совет. «Ищите себя здесь, но не ждите, что вам всё принесут на ложечке - не будет такого. Если вы потеряетесь в течение первых нескольких заседаний, поверьте, вы угаснете, и вам самим станет неинтересно. Поэтому сразу начинайте работать, определитесь с направлением, которое вам наиболее интересно, и двигайтесь вперёд», - напутствовал Денис Матвеев.

Основная часть заседания была посвящена кадровым и организационным вопросам. Члены Молодёжного парламента утвердили новую структуру, состоящую не из четырёх, как было ранее, а из трёх комитетов: комитет по вопросам социальной сферы, комитет по вопросам молодёжной политики и местного самоуправления и комитет по правовым вопросам и законотворчеству.

Интригующими оказались выборы председателя Молодёжного парламента. На этот пост претендовали шесть кандидатов: Алёна Иванова, Виталий Дидыч, Тагуи Багдасарян, Антон Никулин, Юлия Лысова и Павел Косенков. Каждый из самовыдвиженцев представил своё видение работы Молодёжного парламента. Наиболее убедительным было выступление Юлии Лысовой. Председателем Молодёжного парламента избрана Юлия Лысова. Заместителями председателя Молодёжного парламента по результатам голосования стали Алёна Иванова, Владлен Небейголова, Антон Никулин и Яна Васюцкая – последняя будет курировать работу Молодёжного парламента в Великих Луках.

Комитет по вопросам социальной сферы возглавила Тагуи Багдасарян, комитет по вопросам молодёжной политики и местного самоуправления – Олеся Горохова, председателем комитета по правовым вопросам и законотворчеству избрана Алина Кулик. В рамках первого заседания также был утверждён персональный состав комитетов.

В заключение члены Молодёжного парламента обсудили перспективные направления деятельности. Среди прозвучавших инициатив предварительную поддержку получила идея об организации молодёжных приёмных граждан, а также предложение об участии членов Молодёжного парламента в обсуждении сути внесённых поправок в Конституцию РФ. Виктор Остренко заметил, что поправки в Основной закон будут рассматриваться на сессии областного Собрания, и предложил молодым коллегам присоединиться к депутатскому корпусу. Кроме того, члены Молодёжного парламента заявили о готовности активного участия в федеральном проекте, приуроченном к 75-летию Победы, «Большая история», а также в региональном проекте «Клуб дебатов Истина».