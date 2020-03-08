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Политика

Максим Лесков назвал Александра Серавина «Гербертом Уэллсом электронной электоральной политики» и подтвердил, что его прогнозы сбываются

10.03.2020 17:05|ПсковКомментариев: 0

Исполнительный директор «Российского Фонда Свободных выборов» Максим Лесков на II Общероссийском электоральном медиафоруме в ходе дискуссии назвал директора исследовательских программ экспертной группы «PiteR», президента «Ассоциации электронной электоральной политики» Александра Серавина Гербертом Уэллсом и подтвердил, что его прогнозы сбываются. 

Александр Серавин выступил на форуме с докладом на тему «5 новшеств электронной эпохи, которые принципиально изменят современное представление о дне голосования». В ходе выступления у спикера состоялась дискуссия с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, по итогам беседы они сошлись во мнении, что электронное голосование необходимо внедрять. 

Напомним, медиафорум был посвящен актуальным вопросам совершенствования медиакоммуникаций в избирательном процессе. В  мероприятии приняли участие представители ЦИК России, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, эксперты в сфере избирательного права и процесса, электоральные журналисты и руководители СМИ.

Двухдневная программа мероприятия включала встречи с руководителями Центризбиркома РФ, дискуссии и мастер-классы, где обсуждались актуальные вопросы обеспечения гласности и достоверности информирования о проведении выборных кампаний в России.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #ЦИК
Источник: Псковская Лента Новостей
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