Политика

Максим Лесков назвал Александра Серавина «Гербертом Уэллсом электронной электоральной политики» и подтвердил, что его прогнозы сбываются

Исполнительный директор «Российского Фонда Свободных выборов» Максим Лесков на II Общероссийском электоральном медиафоруме в ходе дискуссии назвал директора исследовательских программ экспертной группы «PiteR», президента «Ассоциации электронной электоральной политики» Александра Серавина Гербертом Уэллсом и подтвердил, что его прогнозы сбываются.

Александр Серавин выступил на форуме с докладом на тему «5 новшеств электронной эпохи, которые принципиально изменят современное представление о дне голосования». В ходе выступления у спикера состоялась дискуссия с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, по итогам беседы они сошлись во мнении, что электронное голосование необходимо внедрять.

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Напомним, медиафорум был посвящен актуальным вопросам совершенствования медиакоммуникаций в избирательном процессе. В мероприятии приняли участие представители ЦИК России, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, эксперты в сфере избирательного права и процесса, электоральные журналисты и руководители СМИ.

Двухдневная программа мероприятия включала встречи с руководителями Центризбиркома РФ, дискуссии и мастер-классы, где обсуждались актуальные вопросы обеспечения гласности и достоверности информирования о проведении выборных кампаний в России.