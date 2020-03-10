Политика

Актуальность поправки в Конституцию о территориальной целостности РФ отметил Александр Котов

Актуальность поправки в Конституцию РФ о недопустимости отчуждения территории России отметил председатель регионального парламента Александр Котов. Свое мнение он высказал 11 марта в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Вроде бы, и по определению должно быть так, но и в основном законе страны это должно быть прописано», - сказал он. По словам спикера, Псковская область как приграничный регион наблюдает попытки «поползновения» на свою территорию со стороны соседних стран . «Не надо ничего вспоминать, границы сформировались», - констатировал Александр Котов.

Особо важны для Псковской области предложенные изменения в Конституцию, касающиеся социальных прав граждан, считает председатель областного Собрания. Речь идет о закреплении в основном законе норм о гарантированном пенсионном обеспечении, об индексации всех мер социальной поддержки и минимальном размере оплаты труда в России не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Напомним, внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. В общей сложности в созданную рабочую группу поступило около тысячи поправок, часть из них вошла в законопроект. 11 марта закон о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в третьем, окончательном чтении. Всероссийское голосование состоится 22 апреля.