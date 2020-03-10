Политика

Поправка в Конституцию о местном самоуправлении исключит двоякое трактование его положения - Александр Котов

Одна из поправок в Конституцию РФ призвана исключить двоякое трактование федерального закона об общих принципах организации органов местного самоуправления. Свое мнение председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Если вы помните, в федеральном законе было прописано, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. И у теоретиков стали возникать вопросы, - сказал Александр Котов. - Чтобы исключить двоякое трактование, была прописана статья о том, что органы местного самоуправления и государственной власти входят в систему публичной власти Российской Федерации. Местное самоуправление как было, так и остается. Федеральный закон о общих принципах его организации никак не пострадает, даже наоборот, приобретет какой-то особый смысл, увязанный с Конституцией вот таким образом».

В продолжение разговора спикер регионального парламента отметил, что предложенными изменениями в основной закон усиливается роль Госдумы и Совета Федерации, прописываются дополнительные полномочия двух палат Федерального Собрания и «в некоторой степени укрепляется их роль».

Кардинально, по его словам, в системе власти ничего не меняется. «У нас страна по-прежнему остается президентской республикой. У нас история такая, традиции такие. Наверное, в данный исторический момент времени наиболее целесообразно, чтобы наша страна была президентской республикой», - считает Александр Котов.

Напомним, внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. В общей сложности в созданную рабочую группу поступило около тысячи поправок, часть из них вошла в законопроект. 11 марта закон о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в третьем, окончательном чтении. Всероссийское голосование состоится 22 апреля.