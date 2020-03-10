Политика

Александр Козловский: Обнуление президентских сроков - это ответ на запрос на стабильность

Так называемое обнуление президентского срока (поправка к Конституции, которая разрешает президенту России Владимиру Путину участвовать в выборах главы государства еще раз) – это ответ на запрос на стабильность в сегодняшних условиях, в которых живут граждане страны. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) высказал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«В мире ситуация меняется очень быстро. Мы входим в очередной экономический кризис. Поэтому мы, наверное, должны предусмотреть возможность участия Владимира Владимировича в следующих выборах, который является безусловным авторитетом и среди депутатов, и среди граждан Российской Федерации», - заявил он.

Александр Козловский напомнил, что в списке поправок рассматривалось предложение исключить из Конституции количество сроков, на которые может избираться высшее должностное лицо страны, президент. Однако сам Владимир Путин, выступая 10 марта перед парламентариями, сказал, что это недопустимо. «Он пояснил, что эти поправки принимаются не на 5-10 лет, даже не 20 лет, а на срок, который может быть и полвека. В связи с этим, единственное, что можно рассматривать, это некое обнуление сроков действующего президента. Но, во-первых, это должны определить наши граждане, 22 апреля, когда будет общероссийское голосование. Это выбор всех жителей Российской Федерации, которые наделены полномочиями голосовать. И, во-вторых, воспользуется ли этой возможностью Владимир Владимирович?», - высказался он.

Парламентарий подчеркнул, что речь идет не о продлении президентского срока, а об участии в выборах. «Голосовать за претендентов будут опять же граждане Российской Федерации. Поэтому неправильно интерпретировать эту поправку, как нарушение принципа сменяемости власти», - резюмировал Александр Козловский.

Напомним, внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. В общей сложности в созданную рабочую группу поступило около тысячи поправок, часть из них вошла в законопроект. 11 марта закон о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в третьем, окончательном чтении. Всероссийское голосование состоится 22 апреля.