Политика

Две важные для молодежи поправки в Конституцию отметил островский депутат

Поправки в Конституцию отвечают требованиям времени, создадут прочную основу для развития государства и общества. Такое мнение высказал депутат Собрания Островского района, заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Владлен Небейголова, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Владлен Небейголова заметил, что поправки в Конституцию РФ сейчас широко обсуждаются. «Если внимательно изучить документ – проект закона, то явно просматриваются социальный и политический блоки поправок. Политическая часть позволит закрепить высокий статус представительных институтов власти и создаст твердый фундамент для дальнейшего развития политической системы в нашей стране», - считает народный избранник.



Рассматривая социальный блок поправок, он обратил внимание на такое важное для молодежи изменение, как гарантированный статьей 75 размер МРОТ не ниже прожиточного минимума. «Начиная трудовую деятельность, молодежь часто трудится на начальных должностях с низким уровнем заработной платы. Данная поправка гарантирует уважение к труду людей, - сказал Владлен Небейголова. - Как представителю сельхозпредприятия, хотелось бы отметить принципиальную поправку о гарантиях защиты достоинства граждан и уважение человека труда, закрепленную в статье 75, поскольку именно трудящиеся – основа процветания и развития государства».

Также он отметил включение в статью 72 основного закона понятия «молодежная политика», чего раньше не было. «На мой взгляд, этот факт придаст динамику разработке и принятию Федерального закона о молодежной политике, укрепит статус молодежи», - считает депутат.

Напомним, внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. В общей сложности в созданную рабочую группу поступило около тысячи поправок, часть из них вошла в законопроект. 11 марта закон о поправках к Конституции был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Совет Федерации также одобрил закон. Накануне депутаты Псковского областного Собрания проголосовали за внесение поправок в Коснтитуцию. Всероссийское голосование состоится 22 апреля.