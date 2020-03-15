Политика

Екатерина Родина: Внесение поправок в Конституцию РФ важно и своевременно

Внесение поправок в Конституцию РФ важно и своевременно. Такое мнение Псковской Ленте Новостей высказала руководитель Псковского регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

«Голосование по поправкам важно, потому что любой человек имеет возможность влиять на качество своей жизни, а также жизни других граждан», - обозначила она.

По мнению руководителя «Волонтеров Победы» люди, принимая участие в голосовании, могут «повлиять на свой завтрашний день».

«Участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию необходимо, чтобы выразить свое мнение, важно, чтобы голос каждого был услышан и не пропал», - подчеркнула Екатерина Родина.

Она заявила, что намерена принять участие в голосовании 22 апреля и призвала всех жителей Псковской области принять активное участие.