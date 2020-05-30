Политика

Большинство читателей ПЛН не поддерживают дистанционное голосование

Изменения в закон, дающие возможность голосовать на выборах дистанционно, категорически не поддерживают почти 87% читателей Псковской Ленты Новостей. По их мнению, дистанционное голосование — дополнительная возможность для фальсификаций. Такие результаты показал опрос, проведенный на сайте электронного издания.

Еще 6,7% читателей «двумя руками» поддерживают инициативу. На дворе 21-й век — надо идти в ногу со временем, считают они.

1,9% отметили, что избирательная система страны не готова к новому формату, поэтому высказались против данных изменений.

Остальные варианты ответов распределились следующим образом:

Скорее да. Но использовать дистанционные технологии надо только в форс-мажорных ситуациях (например, при эпидемиях) — 1,63%

Скорее нет. Ответственные граждане должны находить возможность проголосовать лично — 1,58%

Да. Электронные технологии позволят охватить всех и исключить возможности фальсификаций — 1,47%

Отметим, в опросе приняли участие 1838 человек.