Большинство читателей ПЛН не поддерживают дистанционное голосование

Изменения в закон, дающие возможность голосовать на выборах дистанционно, категорически не поддерживают почти 87% читателей Псковской Ленты Новостей. По их мнению, дистанционное голосование — дополнительная возможность для фальсификаций. Такие результаты показал опрос, проведенный на сайте электронного издания.
Еще 6,7% читателей «двумя руками» поддерживают инициативу. На дворе 21-й век — надо идти в ногу со временем, считают они.
1,9% отметили, что избирательная система страны не готова к новому формату, поэтому высказались против данных изменений.
Остальные варианты ответов распределились следующим образом:
Отметим, в опросе приняли участие 1838 человек.