Политика

Депутаты от партии «Яблоко» отреагировали на публикацию «Об отчете губернатора и двойных стандартах»

В редакцию Псковской Ленты Новостей поступил комментарий от депутатов фракции партии «Яблоко» в Псковском областном Собрании Льва Шлосберга и Артура Гайдука по поводу публикации авторского материала Александра Савенко.

Смотрите также Об отчете губернатора и двойных стандартах

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Яблоко»

Приводим текст заявления полностью:

«02.06.2020 на сайте электронного периодического издания «Псковская лента новостей» опубликован материал Александра Савенко под заголовком «Об отчете губернатора и двойных стандартах».

В этом материале искажена позиция фракции Российской объединенной демократической партии «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов А. М. Гайдука и Л. М. Шлосберга и позиция Псковского регионального отделения партии «Яблоко» в целом.

В частности, в публикации сказано: «При голосовании по представленному отчету фракция «Яблоко» в составе двух депутатов – Льва Шлосберга и Артура Гайдука – проголосовала против. По сути оппозиционеры высказали свое негативное отношение к деятельности администрации.

Все последнее время господин Шлосберг пытается доказать, что новоржевские и пустошкинские депутаты не имели права выставлять неудовлетворительные оценки местным главам-яблочницам. То есть получается, что яблочники имеют право на свое мнение и собственную позицию относительно чьей-то работы, а другие депутаты – нет. По-моему, это и есть политика двойных стандартов».

Такую позицию Псковское региональное отделение партии «Яблоко» и наши представители в законодательных и представительных органах власти не занимают и не высказывали.

Все представители граждан в парламентах имеют полное право на своё мнение, сформированное и заявленное законно, свободно и независимо. Все три условия (законно, свободно и независимо) являются необходимыми.

Согласно нормам российского законодательства, оценка деятельности органов исполнительной власти осуществляется представительными органами государственной власти и местного самоуправления один раз в год по итогам работы за год.

В Псковском областном Собрании депутатов 2 июня обсуждался доклад губернатора Псковской области об отчёте о деятельности администрации Псковской области за 2019 год. Губернатор Псковской области М. Ю. Ведерников исполнял полномочия и возглавлял администрацию Псковской области в течение всего 2019 года.

Главы Новоржевского и Пустошкинского районов С. О. Пугачева и С. Р. Василькова исполняют свои полномочия с сентября 2019 года.

Депутаты собраний депутатов Новоржевского и Пустошкинского районов по итогам представленных отчётов признали работу администраций районов за весь 2019 год удовлетворительной и при этом работу глав районов «с момента их вступления в должность» неудовлетворительной.

Впервые в практике местного самоуправления в России оценка деятельности глав местного самоуправления осуществлена отдельно от оценки деятельности возглавляемых ими на принципах единоначалия администраций и за неполный отчётный период.

Отдельная от оценки администраций оценка деятельности глав местного самоуправления, являющихся главами местных администраций на принципах единоначалия, по итогам работы за год не предусмотрена законодательством.

В обоих районных собраниях вопрос об отдельной оценке деятельности глав районов включался в повестку дня с голоса, непосредственно во время сессий и не был отражён в повестке дня собраний, опубликованной в СМИ. Формулировка вопроса не соответствует понятийному аппарату законодательства России и Псковской области о местном самоуправлении.

При обсуждении вопроса повестки дня депутаты районных собраний, выступающие за неудовлетворительную оценку работы глав, путались в мыслях и терминах, не могли прокомментировать свою позицию по существу в соответствии с нормами права, выказывались по принципу «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу».

Сотрудники, отвечающие за организацию деятельности собраний депутатов Новоржевского и Пустошкинского районов, проекты решений собраний депутатов до сессий не видели, депутатам эти проекты на заседании не выдавались. Главы районов эти проекты также не получили.

Ни одной претензии, связанной с исполнением полномочий и компетенцией главы муниципального района, Светлане Васильковой и Софье Пугачевой депутатами предъявлено не было. Законодательство и по существу, и по процедуре было грубо нарушено.

Вопрос о персональной оценке деятельности губернатора Псковской области на сессии Псковского областного Собрания 2 июня 2020 года в повестке дня отсутствовал и не рассматривался, так как не предусмотрен законодательством.

Депутаты Псковского областного Собрания от «Яблока» А. М. Гайдук и Л. М Шлосберг проголосовали против проекта постановления Псковского областного Собрания депутатов, в соответствии с которым предлагалось «отчёт о деятельности администрации Псковской области за 2019 год принять к сведению».

Наша позиция была сформирована оценками конкретных действий администрации Псковской области в области экономического, социального и общественного развития региона и (в политическом плане) возглавляющего её на принципах единоначалия губернатора Псковской области М. Ю. Ведерникова по итогам работы администрации в 2019 году, эта позиция была представлена открыто как на очной встрече фракции с М. Ю. Ведерниковым 1 июня, так и на сессии областного Собрания 2 июня».