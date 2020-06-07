Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
Дом, где хочется остаться
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
рывок нацпроекта «культура»
Гонки по вертикали
Пушкинский фестиваль онлайн
Недооцененный город
Зрелище для плебеев
Телефон прямого эфира 56-73-72
Найти и обезвредить
 
 
 
ещё Политика 07.06.2020 16:382 Рейтинг политической активности. Маски сброшены 09.06.2020 13:101 «Единая Россия» подписала соглашение об организации наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию 08.06.2020 19:2511 Не только для членов профсоюза 08.06.2020 17:233 Депутаты от партии «Яблоко» отреагировали на публикацию «Об отчете губернатора и двойных стандартах» 07.06.2020 16:382 Рейтинг политической активности. Маски сброшены 07.06.2020 15:0511 67,5% россиян доверяют Путину — ВЦИОМ
 
 
 
Самое популярное 08.06.2020 16:359 Жители Любятово воюют за дикий пляж с местной энтузиасткой 07.06.2020 23:095 37 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области за сутки 06.06.2020 09:046 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 06.06.2020 12:2134 Губернатор Псковской области объяснил резкий скачок заболеваемости COVID-19 07.06.2020 00:1113 До 12 выросло количество умерших от коронавируса в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Единая Россия» подписала соглашение об организации наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию

09.06.2020 13:10|ПсковКомментариев: 1

«Единая Россия» подписала соглашение об организации наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию РФ. От имени партии подпись под документом поставил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. Свои намерения подтвердили еще шесть политических партий, сообщается в официальном telegram-канале партии. 

«Мы все заинтересованы в честности и прозрачности процесса, чтобы все было в рамках закона, и ни у кого результаты не вызывали сомнений. Постараемся направить наших наблюдателей̆ на все участки. Результат голосования станет своего рода новым общероссийским консенсусом, объединяющим всех нас», - отметил Евгений Ревенко на заседании Координационного совета при Общественной палате РФ по вопросам взаимодействия с политическими партиями в осуществлении общественного контроля за общероссийским голосованием.

Теги: #Единая Россия #Конституция РФ #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск этим летом?
В опросе приняло участие 197 человек
Сюжет: Пишем Конституцию вместе Поправки в Конституцию поддерживают в Федерации независимых профсоюзов России «Единая Россия» подписала соглашение об организации наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию В МФЦ Псковской области идет прием заявлений на участие в общероссийском голосовании по месту нахождения Дмитрий Быстров: Социальные поправки в Конституцию более заметны и касаются обычного жителя Информационную кампанию по поправкам в Конституцию запустил в соцсетях псковский Молодежный парламент Песков: Если граждане РФ не поддержат поправки в Конституцию, они не вступят в силу В Псковской области начался прием заявлений для голосования по Конституции по месту пребывания Региональным главкам МВД поручили обеспечить безопасность на общероссийском голосовании Депутат Алексей Федоров: Я не вижу ничего негативного ни в одной поправке в Конституцию Портал госуслуг готов принять заявки на электронное голосование по Конституции Координатор реготделения ЛДПР назвал правильным решение об общероссийском голосовании летом Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию Депутат Дмитрий Михайлов не исключил, что изменит свое мнение по поправкам в Конституцию У каждого избирателя будет отдельная ручка при проведении общероссийского голосования СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию ЦИК: Голосовать за поправки в Конституцию будет не только легко, но и безопасно Проголосовать по поправкам в Конституцию смогут не более 12 человек в час Николай Рассадин призвал псковичей идти на голосование по поправкам в Конституцию Путин назвал день голосования по Конституции РФ Путин объявит дату голосования по Конституции на этой неделе В Совете Европы намерены проверить поправки в российскую Конституцию Почти 800 псковичам предстоит пройти курс волонтеров Конституции Постановление ЦИК позволит регионам избежать форс-мажора при подготовке голосования по Конституции Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции в один день Почти две трети россиян уже сейчас готовы проголосовать за одобрение поправок в Конституцию РФ - Андрей Клишас Псковские коммунисты будут голосовать против поправок в Конституцию РФ Избирательная комиссии Псковской области объявила конкурс рисунков на тему поправок в Конституцию РФ Голосование по Конституции могут провести в конце июня - начале июля Продолжается дистанционная подготовка наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию Путин подписал законы о наказании за нарушения при голосовании по Конституции Путин: Голосование по поправкам в Конституцию нужно перенести из-за коронавируса ПЛН-ТВ: Голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля - сохранить или переносить? Самой важной частью поправок в Конституцию россияне считают доступность и качество медицинского обслуживания Глава Бежаницкого района: Важно, что в поправках в Конституцию мы говорим о преемственности Партии смогут направить своих наблюдателей на голосование по Конституции Для меня, как для молодого отца, важны поправки в Конституцию, касающиеся семейных ценностей и детей - Александр Кузьмин Андрей Клишас: Ситуация не требует переноса голосования по поправкам в Конституцию Псковский волонтер: Социальный блок поправок в Конституцию касается всех - работающих, пенсионеров и детей Директор великолукской гимназии о поправках в Конституцию: В современном мире нам необходима защита исторической правды ЦИК изменил логотип голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса Псковский юрист: Правильно, что новыми поправками закрепляется верховенство Конституции над международным правом Сопредседатель регионального штаба ОНФ: Необходимо отметить в Конституции приоритет семьи, как ячейки общества ЦИК рассмотрит порядок организации голосования по поправкам в Конституцию Олег Мыслевич о голосовании по поправкам в Конституцию: Это очень важный день в жизни каждого россиянина Светлана Мельничук о поправках в Конституцию: Мы должны оберегать наши традиции и не допускать никаких глупостей Игорь Дитрих: Поправки в Конституцию повлекут положительные изменения в социальной и политической сфере Председатель реготделения «Союза женщин России»: Традиционная семья - это основа и сила России, которую нужно закрепить в Конституции Андрей Царев о голосовании по поправкам в Конституцию: Люди должны понять, что к их мнению относятся с уважением Андрей Царев: Благодаря поправкам люди стали вчитываться в Конституцию Дата голосования по Конституции РФ может быть изменена из-за коронавируса Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию Владимир Воробьев о поправках в Конституцию: Жить по старым принципам неразумно Председатель регионального профсоюза работников здравоохранения: Поправки в Конституцию в сфере охраны здоровья приведут к улучшениям КС РФ признал поправки к Конституции соответствующими основному закону Екатерина Родина: Внесение поправок в Конституцию РФ важно и своевременно «Яблоко» предлагает дать россиянам конституционное право на долю от экспорта полезных ископаемых и пенсию в 60 лет Председатель Совета облпотребсоюза: Поправки в Конституцию закладывают основу развития страны Денис Иванов: Поправки в Конституцию подчеркивают социальную направленность нашего государства Руководитель псковского профсоюза работников образования: Ключевые ценности нашей жизни должны быть закреплены в Конституции Большинство россиян допускают голосование за Владимира Путина в 2024 году СФ утвердил решения всех регионов о поддержке поправок в Конституцию Ульяна Михайлова: Социальные завоевания, которых добились независимые профсоюзы РФ, необходимо закрепить конституционно Все регионы поддержали закон о внесении изменений в Конституцию Марина Борисенкова о поправках в Конституцию: Мне хочется быть мамой, а не родителем №1 Две важные для молодежи поправки в Конституцию отметил Владлен Небейголова Андрей Турчак о поправках в Конституцию: Все решится 22 апреля, и решать будут люди Александр Котов об изменениях в Конституцию, увеличении бюджета и коронавирусе Елена Полонская: Конституция - не догма, это живой организм, который со временем будет претерпевать изменения Дмитрий Белюков: Сегодня наше общество и государство лучше понимают ценность исторического опыта и преемственности поколений Что россияне знают о поправках к Конституции? Пишем Конституцию вместе. ЛОНГРИД Ульяна Михайлова: Псковский облсовпроф выступает в поддержку поправок в Конституцию РФ Псковское областное Собрание поддержало поправки в Конституцию РФ Фракция КПРФ в областном Собрании намерена воздержаться от голосования за принятие поправок в Конституцию РФ Я поддерживаю поправки в Конституцию, направленные на социальную сферу - Юрий Шматов Профильный комитет областного Собрания рекомендует поддержать поправки к Конституции РФ Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституцию отразится на нашей жизни и жизни последующих поколений Важно закрепление в Конституции целого ряда положений социального характера - Андрей Царев Александр Козловский: Обнуление президентских сроков - это ответ на запрос на стабильность Александр Котов о защите в Конституции традиционных семейных ценностей: Все остальное от лукавого Поправка в Конституцию о местном самоуправлении исключит двоякое трактование его положения - Александр Котов Дмитрий Хритоненков о поправках в Конституцию: В сегодняшнее время государству нужно принимать нестандартные решения Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании поддерживает поправки в Конституцию - Минаков Псковские депутаты готовы поддержать закон о поправках в Конституцию РФ Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию РФ Актуальность поправки в Конституцию о недопустимости отчуждения территории России отметил Александр Котов Александр Котов позитивно отнесся к поправке об обнулении числа президентских сроков Госдума одобрила уголовную ответственность за нарушения на голосовании по Конституции Анатолий Мультах: Закрепление семейных ценностей в Конституции обязательно Госдума обсудит ответственность за нарушения на голосовании по Конституции Госдума поддержала поправку об обнулении числа президентских сроков России абсолютно необходима сильная президентская вертикаль - Путин Законопроект о поправках в Конституцию принят в Госдуме во втором чтении Владимир Путин выступил против снятия ограничений по количеству президентских сроков Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму «Единая Россия» поддержит поправку об обнулении президентских сроков Поправку в Конституцию о статусе русского народа одобрили в Госдуме Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах Госдума отклонила поправки о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом Госдума одобрила поправки об упоминании бога и о включении понятия брака в Конституцию Рабочая группа скорректирует конституционную поправку о детях Клишас отметил актуальность поправок в Конституцию в условиях экономической нестабильности Александр Козловский объяснил причины размытых формулировок некоторых правок в Конституцию РФ Александр Козловский поддержал позицию Виктора Антонова о преимуществе законодательства РФ над нормами международного права Александр Козловский: Наша история неразрывно связана с верой в бога, и это нужно отразить в Конституции Александр Козловский: Все вокруг меняется, и закон, по которому мы живем, тоже должен меняться «Политическим завещанием» Владимира Путина назвала поправки в Конституцию Элла Памфилова Опрос: Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ Конституция-2020: не читал, но… Виктор Антонов: Я не хочу жить по «брюссельским законам» Памфилова сравнила голосование по поправкам в Конституцию с борщом, винегретом и котлетами ЦИК планирует представить логотип и слоган голосования по Конституции 11 марта Профсоюзы поддерживают поправки президента России в Конституцию — Ульяна Михайлова Издатель рассказала о сроках публикации обновленной Конституции Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога ЦИК России представит логотип и слоган голосования по Конституции Секретарь Общественной палаты: Больше всего россиян волнует закрепление в Конституции социальных гарантий Одна из поправок президента в Конституцию включает упоминание бога Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию Всероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до майских праздников Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке региона к общенародному голосованию по поправкам в Конституцию РФ Евгений Михайлов: Поправки в Конституцию значительно затрагивают баланс власти в стране Елена Бибикова: Главное - это суть поправок в Конституцию, а не скорость их написания «Дневной дозор»: Обсуждение поправок в Конституцию Дмитрий Хритоненков: Изменения в Конституцию РФ назрели Иван Лысковец: Самый серьезный вопрос в поправках в Конституцию - это статус Госсовета Максим Жаворонков считает, что для внесения части поправок в Конституцию достаточно принять конституционный федеральный закон Владислав Туманов: Главная задача изменения Конституции - создание социального государства ПЛН запускает проект по общественному обсуждению изменений в Конституцию
09.06.2020, 13:560 Для развития Пскова надо заниматься заброшенными заводами — Евгений Шапкин 09.06.2020, 13:510 Отправка «Авито» стала действовать во всех отделениях Почты России 09.06.2020, 13:421 Поправки в Конституцию поддерживают в Федерации независимых профсоюзов России 09.06.2020, 13:390 12 июня Путин проведет публичные мероприятия в честь Дня России
09.06.2020, 13:230 Псковская станция переливания крови принимает доноров, несмотря на ограничения из-за COVID-19 09.06.2020, 13:210 Официальные курсы доллара и евро снизились 09.06.2020, 13:170 В Росреестре рассказали, зачем знать кадастровый номер объекта недвижимости 09.06.2020, 13:120 К 22 июня в Псковской области выйдет сборник проекта  #БезСрокаДавности
09.06.2020, 13:101 «Единая Россия» подписала соглашение об организации наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию 09.06.2020, 13:080 Игорь Иванов: Для улучшения положения трудящихся будут использованы все механизмы профсоюзной работы 09.06.2020, 13:060 Михаил Ефремов признал себя виновником смертельного ДТП 09.06.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Евгением Шапкиным
09.06.2020, 12:591 В ближайшие часы на псковский регион обрушатся ливни и грозы 09.06.2020, 12:560 Зампредседателя ФНПР: Профсоюзный актив Псковской области достаточно сильный 09.06.2020, 12:520 Вебинары по подготовке к ЕГЭ в условиях дистанционного обучения проводятся для педагогов 09.06.2020, 12:430 Метод работы Ульяны Михайловой не профсоюзный, а авторитарный - зампредседателя ФНПР
09.06.2020, 12:391 Книгу «Крестоносцы и Русь» презентуют в Пскове 09.06.2020, 12:301 Игорь Иванов: Нам предстоит непростой путь, но наша команда к этому готова 09.06.2020, 12:240 Псковичей приглашают присоединиться к акции «Свеча памяти» в онлайн-формате 09.06.2020, 12:170 Давид Кришталь: Отчетно-выборная конференция Псковского облсовпрофа прошла на высоком уровне
09.06.2020, 12:160 Подозреваемого в тяжком преступлении задержали росгвардейцы в Пскове 09.06.2020, 12:080 Жительница Печор лишилась более 70 тысяч рублей, поверив «подруге» в Сети 09.06.2020, 11:593 Более 20 патриотических акций пройдут в Псковской области в честь Дня России 09.06.2020, 11:541 В Пскове суд приговорил свидетеля Иеговы* к 6,5 годам колонии
09.06.2020, 11:500 В МФЦ Псковской области идет прием заявлений на участие в общероссийском голосовании по месту нахождения 09.06.2020, 11:460 Что не так с городской средой в Пскове, расскажет Евгений Шапкин в программе «Эхономика» 09.06.2020, 11:440 Более 28 тысяч исследований на коронавирус проведено в Псковской области 09.06.2020, 11:340 Опубликован график работы Псковской городской поликлиники в праздники
09.06.2020, 11:220 ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14% 09.06.2020, 11:150 Классика августа: почему псковичам не будет скучно на фестивале «Музыка на воде» 09.06.2020, 11:050 Более 3 тысяч пачек сигарет в вагоне со жмыхом обнаружили псковские пограничники 09.06.2020, 11:002 Более половины россиян собрались за рубеж после открытия границ
09.06.2020, 10:500 В островскую библиотеку завезли 5,5 тысяч новых книг 09.06.2020, 10:485 Интерактив: Псков продолжают украшать, как при советской власти 09.06.2020, 10:460 Доступная среда будет создана в новом детском саду на улице Заслонова в Великих Луках 09.06.2020, 10:350 Роспотребнадзор дал советы по оформлению микрозаймов в период пандемии
09.06.2020, 10:290 Интерактив: На Завеличье заблокирован целый квартал 09.06.2020, 10:180 В Себежском районе ищут уроженца Вологодской области, пропавшего после ссоры с другом 09.06.2020, 10:130 Двух поросят спасли пожарные в пушкиногорской деревне Лешово 09.06.2020, 10:020 Замглавы ФНПР Давид Кришталь и новый лидер псковских профсоюзов Игорь Иванов станут гостями программы «Гайд-парк»
09.06.2020, 09:520 Четверых нетрезвых водителей остановила полиция на дорогах Псковской области 09.06.2020, 09:460 Прокуратура помогла 12 сиротам получить квартиры в Пскове 09.06.2020, 09:400 Пропавшая куньинская пенсионерка могла уехать на попутной машине 09.06.2020, 09:181 Коронавирус выявлен у 7,1 млн человек в мире
09.06.2020, 09:021 Отдых на российских курортах подорожает 09.06.2020, 09:000 Водитель трактора пострадал после съезда в кювет в Новоржевском районе 09.06.2020, 08:555 Зараженных коронавирусом в Псковской области стало на 60 человек больше 09.06.2020, 08:520 Имущество псковича арестовали приставы за неуплату алиментов
09.06.2020, 08:290 Присоединиться к акции «Окна России» предлагают псковичам 09.06.2020, 08:190 Умер пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова водитель 09.06.2020, 08:111 Неизвестный кладоискатель нашел сундук с «сокровищами Фенна» 09.06.2020, 08:001 МЧС предлагает региональным властям увеличить территории пляжей
09.06.2020, 07:450 Нацпроект по внутреннему и въездному туризму разработают в России 09.06.2020, 07:282 Против Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело из-за «пьяного» ДТП. ВИДЕО 09.06.2020, 07:151 В России предложили субсидировать санаторное лечение переболевших COVID-19 09.06.2020, 07:062 В Псковской области 50 детей пожаловались на укусы клещей за неделю
08.06.2020, 23:530 Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы 08.06.2020, 23:191 Перспективы взаимодействия обсудил Михаил Ведерников с руководством Федерации независимых профсоюзов и регионального облсовпрофа 08.06.2020, 23:020 Псковская полиция ищет молодых людей с необычным хобби 08.06.2020, 22:310 Жители Порховского района поделились с губернатором опасениями по поводу возможного закрытия сельской школы
08.06.2020, 22:140 Военный комиссариат Пскова рассказал, кого обучит бесплатно на права категории «Е» 08.06.2020, 22:000 Фотофакт: Борщевик пробрался на улицу Калинина 08.06.2020, 21:380 В Пскове более чем на 50% исполнен контракт по ремонту тротуаров на нескольких улицах 08.06.2020, 21:243 Известная псковичка присоединилась к благотворительной акции-эстафете #помогиврачам
08.06.2020, 21:110 Великолукская полиция за выходные раскрыла три кражи 08.06.2020, 20:550 Определены победители первого раунда областного конкурса «Эко-инициатива» 08.06.2020, 20:470 Фотофакт: Открытый люк на перекрестке в Острове 08.06.2020, 20:350 Моторная лодка повредила две машины на дороге под Екатеринбургом. ВИДЕО
08.06.2020, 20:293 В Пскове перед зданием кампуса ПсковГУ укладывают второй слой плитки 08.06.2020, 20:210 ГИБДД напоминает, как правильно пользоваться детским автокреслом 08.06.2020, 20:052 Минкультуры начало подготовку музеев и театров к открытию 08.06.2020, 19:500 Активистка из Перми рассказала, как малоимущие семьи со вторым ребенком остались без пособий
08.06.2020, 19:451 Как зарегистрироваться самозанятым в Псковской области с 1 июля - рекомендации налоговой службы 08.06.2020, 19:321 Трамвпункт закрыт в Пскове 08.06.2020, 19:2511 Не только для членов профсоюза 08.06.2020, 19:000 В Интернете появилось видео наезда на лося в Дновском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.