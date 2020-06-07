«Единая Россия» подписала соглашение об организации наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию РФ. От имени партии подпись под документом поставил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. Свои намерения подтвердили еще шесть политических партий, сообщается в официальном telegram-канале партии.
«Мы все заинтересованы в честности и прозрачности процесса, чтобы все было в рамках закона, и ни у кого результаты не вызывали сомнений. Постараемся направить наших наблюдателей̆ на все участки. Результат голосования станет своего рода новым общероссийским консенсусом, объединяющим всех нас», - отметил Евгений Ревенко на заседании Координационного совета при Общественной палате РФ по вопросам взаимодействия с политическими партиями в осуществлении общественного контроля за общероссийским голосованием.