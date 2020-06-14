Политика

Олег Брячак допустил возможность коалиции с КПРФ на сентябрьских выборах

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак допустил возможность коалиции с КПРФ на предстоящих в сентябре муниципальных выборах. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» сегодня, 17 июня.

«По поводу коалиции с КПРФ можно разговаривать с членами КПРФ - они правильные и достойные люди. А вот Петр Алексеенко (первый секретарь Псковского обкома КПРФ - прим. ред.) не делает ничего сам и сдерживает рост партии. Если лидер никакой, то и партия не развивается», - заявил Олег Брячак.

По его мнению, коалиции - это всегда хорошо. «Коалиция волне может быть. Мы социально-ориентированные политические силы», - сказал Брячак.

«Эта кампания грязной не будет, выборы такого уровня обычно проходят спокойно. Чем выше уровень, тем мощнее конкуренция. Мы видим что на выборах все меньше нарушений и скандалов в Псковской области. Надеюсь, что доверие людей к выборной системе будет расти», - заключил лидер справедливороссов.