Политика

Рейтинг политической активности. Момент истины

Псковская Лента Новостей представляет обозрение политической жизни региона. Сегодня в центре нашего внимания - события, произошедшие с 15 по 21 июня.

На минувшей неделе продолжалась подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, и представители псковского политического класса, как умели, комментировали эту актуальную тему. Губернатор Михаил Ведерников ослабил ограничительные меры по борьбе с COVID-19 и побывал в Великих Луках, где по-прежнему наблюдается непростая ситуация с распространением коронавируса.

А областное Собрание депутатов на 47-й сессии 16 июня рассмотрело резонансный вопрос утверждения новых охранных зон для церкви Жен Мироносиц в Пскове. Документ предполагает освоение территории стадиона «Электрон»; на площадях, входящих в охранную зону, планируется к реализации проект исторического парка «Россия – моя история». Речь идет о строительстве гуманитарного центра, крытого легкоатлетического манежа, благоустройстве и разбивке ландшафтного парка. Для власти и оппозиции голосование на сессии стало своего рода «моментом истины».

За этими и многими другими событиями внимательно наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Свои субъективные оценки ньюсмейкерам недели он выставляет по пятибалльной шкале. Плюс дается за активность, принесшую положительный эффект, минус — за поражения и сомнительные шаги. Поехали!

- 5 Александр Кузнецов

Бывший вице-губернатор Псковской области проиграл в суде – ранее вынесенный ему приговор оставлен без изменения. Напомню, что в феврале Псковский городской суд признал Александра Кузнецова виновным в получении взятки в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей. Экс-замгубернатора было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Он подал апелляционную жалобу, однако областной суд не увидел оснований для смягчения приговора.

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- 4 Александр Седунов



Председатель областного комитета по образованию подвергся критике со стороны губернатора и был вынужден писать объяснительную. Причина - в невыполнении поручения Михаила Ведерникова. В понедельник, 15 июня, глава региона проводил заседание по нацпроектам и выразил обеспокоенность темпами реализации программ по направлению «Образование». Еще в прошлом месяце комитет, возглавляемый Александром Седуновым, по поручению губернатора должен был подготовить письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову. «Разговор был в мае, ничего еще не отправлено. Сегодня до конца дня жду письмо и объяснительную, почему это не было сделано в срок», — потребовал Михаил Ведерников. Вполне вероятно, что точку в этой истории ставить пока рано – и продолжение последует.

- 3 Лев Шлосберг

Депутат областного Собрания, председатель регионального отделения партии «Яблоко» не получил поддержки ни одного из своих коллег при утверждении региональным парламентом новых охранных зон для церкви Жен-Мироносиц в Пскове. Лев Шлосберг выступал против проекта документа, представленного областной администрацией. Итоги голосования по этому резонансному вопросу (30 голосов - за представленный законопроект, 1 - против) красноречиво свидетельствуют: главный псковский яблочник в Собрании – абсолютный изгой, находится в вакууме и его никто не поддерживает (в том числе среди представителей оппозиции), что выглядит закономерным итогом маргинализации политика и наблюдаемого все последние годы его отчуждения от коллег.

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- 2 Марина Гаращенко

Руководитель областного комитета по здравоохранению получает -2 из-за ситуации, сложившейся в поликлинике Великих Лук. По сообщениям СМИ, в это медицинское учреждение не попасть, наблюдаются огромные очереди (и это в условиях борьбы с распространением коронавируса), а сами медики выступают с публичными заявлениями на тему дефицита кадров. В ходе визита в Великие Луки губернатор раскритиковал руководство поликлиники за неверную организацию маршрутизации посетителей. «Здесь просто налицо неправильная организация работы. Нужно принимать людей по предварительной записи, на улице должна быть разметка, чтобы таких ситуаций не было. Людям нужно все объяснять. Ничего из этого не делается», - заявил губернатор. Понятно, что критические замечания касаются не только руководства поликлиники, но и председателя областного комитета по здравоохранению.

- 1 Александр Баранов



Глава Пушкиногорского района выступил в соцсетях с комментарием по поводу предстоящего голосования за поправки в Конституцию. Он ожидаемо высказался «за» предложенные изменения и дальнейшее нахождение у власти национального лидера. Однако тут главное – как это он сделал!

Пафосные и непродуманные слова муниципального управленца вызвали в памяти известную пословицу про человека, расшибающего лоб при молитве.

Мягко говоря, неоднозначная реплика Баранова из серии «Иногда лучше жевать, чем говорить» не осталась незамеченной в соцсетях - наверняка обратили на нее внимание и в высоких кабинетах областной власти. Так или иначе, вскоре запись была удалена.

0 Наталья Юшко

Приглашенная из-за пределов Псковской области менеджер заняла пост и. о. гендиректора особой экономической зоны «Моглино». К этой новости можно относиться по-разному: хоть весьма скептически, вспоминая чехарду управленческих кадров, хоть – со сдержанным оптимизмом, имея в виду опыт и многочисленные компетенции госпожи Юшко, которая, помимо прочего, участвовала в программе подготовки менеджеров в Новой Зеландии и стажировалась в Китайской Академии госуправления – причем, именно по направлению «Развитие свободных экономических зон».

Посмотрим, пойдет ли всё это на пользу ОЭЗ «Моглино» - пока здесь всё, как и прежде, в основном в отдаленной перспективе.

Из нового отмечу планы выпускать под Псковом троллейбусы и электробусы, в том числе беспилотные или модели с возможностью ночной зарядки, о чем было заявлено на очередном заседании наблюдательного совета ОЭЗ 15 июня.

+ 1 Алексей Севастьянов



Депутат Псковского областного Собрания и киноактер после нескольких месяцев исполнения необычной для него роли самостоятельного политика - критика чиновников вернулся в традиционное амплуа – рупора фракции «Единая Россия». Депутат Псковского областного Собрания и киноактер после нескольких месяцев исполнения необычной для него роли самостоятельного политика - критика чиновников вернулся в традиционное амплуа – рупора фракции «Единая Россия».

На прошедшей во вторник сессии Алексей Севастьянов выступил в поддержку законопроекта администрации об изменении зон охраны церкви Жен Мироносиц и сделал запоминающиеся заявления на тему развития региональной столицы. «Как бы мы ни относились к историческим колодцам, надо признаться, что водопровод берет верх», - образно сформулировал свою мысль Алексей Севастьянов. Он напомнил, что Псков полон памятников исторического значения. Подход к памятникам должен быть аккуратный, в то же время «мы должны меняться, мы должны учиться». «Большое количество памятников, к нашему стыду, заброшены, потому что мы не умеем соседствовать с нашей историей, мы не знаем, как сделать лучше», - резюмировал Алексей Севастьянов.

+ 2 Игорь Иванов

Не успел свежеиспеченный председатель Псковского областного совета профсоюзов приступить к исполнению обязанностей, как недоброжелатели заподозрили его в желании «раздербанить» имущество организации и «мести по-новому». Между тем едва ли не первым шагом нового руководителя стала попытка установить диалог с представителями конфликтующих групп – сотрудниками ГП ПО «Псковпасажиравтотранс». Надо ли напоминать, что это предприятие входило в зону особого внимания команды прежнего председателя облсовпрофа Ульяны Михайловой. На минувшей неделе Игорь Иванов вначале встретился с председателем отраслевого профсоюза автотранспорта и дорожного хозяйства Василием Дворниченко и профсоюзным активом двух, конфликтующих между собой, первичных профсоюзных организаций, действующих на ГППО «Псковпасажиравтотранс». Как следует из пресс-релиза, распространенного облсовпрофом, итогом «непростой и откровенной беседы стало товарищеское соглашение»: стороны пообещали отказаться от взаимных упреков и сконцентрироваться на решении проблем, стоящих перед предприятием и перед членами профсоюза. Затем господин Иванов встретился с руководителем предприятия Юрием Киргинцевым. По итогам разговора решено ежемесячно проводить встречи с работниками структурных подразделений предприятия, привлекая специалистов облсовпрофа.

«Мы должны перезапустить работу профсоюзной организации на предприятии. Лихорадка закончилась! Пора работать!» - сказал Игорь Иванов и, как мне кажется, прямо-таки по-ургантовски сжал кулак: дескать, работаем!

+ 3 Олег Брячак

Лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковской гордумы известен тем, что всегда держит нос по ветру и, если требуется, готов переобуться на лету.

Вот и на минувшей неделе Олег Михайлович вновь продемонстрировал, что действует гибко, при этом не является заложником каких-то закостенелых догм и ранее принятых решений. Мы и раньше отмечали, что в одних ситуациях псковские эсеры готовы сотрудничать с властью, в других – напротив, открыты для диалога с оппозицией. Намедни господин Брячак допустил возможность коалиции «Справедливой России» с… КПРФ на предстоящих в сентябре муниципальных выборах. По его мнению, такие союзы - это всегда хорошо. «Коалиция волне может быть. Мы социально-ориентированные политические силы… По поводу коалиции с КПРФ можно разговаривать с членами КПРФ - они правильные и достойные люди. А вот Петр Алексеенко (первый секретарь Псковского обкома КПРФ, ранее назвавший Олега Брячака «сукиным сыном» - прим. ред.) не делает ничего сам и сдерживает рост партии. Если лидер никакой, то и партия не развивается», - высказал своем мнение Олег Брячак в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» 17 июня.

+ 4 Игорь Сопов

Председатель избирательной комиссии Псковской области отчитался о готовности избиркомов к проведению голосования по поправкам в Конституцию и разъяснил порядок участия псковичей в этой процедуре 1 июля. По словам Игоря Сопова, участки будут открыты в основном в тех местах, где избиратели обычно голосуют в период проведения выборов, однако ряд участков поменяют адреса.

1 июля участки будут открыты с 8.00 до 20.00. В целях предупреждения распространения коронавируса процедура голосования будет осуществляться с соблюдением всех мер безопасности. На каждом участке будут приняты меры для разведения потоков голосующих.

Кроме того, председатель областного избиркома посоветовал псковичам «не откладывать на 1 июля то, что можно сделать с 25 по 30 июня» - воспользоваться возможностью досрочного голосования.

+ 5 Александр Котов

Председатель областного Собрания депутатов впервые за последние месяцы провел сессию регионального парламента не в дистанционном режиме, а очно. Это связано с необходимостью Помимо утверждения новых охранных зон для церкви Жен Мироносиц в Пскове, региональный парламент принял ряд других решений, в том числе утвердил новые требования к предприятиям общественного питания, занятым торговлей алкоголем (так называемые «наливайки»), а также пролонгировал полномочия всех трех региональных омбудсменов (уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова, бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева, защитницы детей Наталии Соколовой).

Дмитрий Шахов, Аркадий Мурылев и Наталия Соколова на сессии областного Собрания

Кроме того, на минувшей неделе Александр Котов вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и секретарем регионального отделения «Единой России, депутатом Госдумы Александром Козловским принял участие в рабочей встрече с депутатами собраний муниципальных районов и городских округов – членами фракций партии «Единая Россия». Главным образом обсуждались обращения к региональной власти депутатского корпуса муниципальных образований. Большая их часть касалась сферы ЖКХ и газификации.

Александр Котов, Михаил Ведерников и Александр Козловский

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Ваш Господин Рейтингомер