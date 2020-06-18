Блоги / Константин Калиниченко

Градозащитный расизм

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Люди с отсутствующей системой культурных ценностей показывают свое настоящее лицо»

За всеми этими делами с коронавирусом, голосованием по поправкам в Конституцию РФ мы совсем отвыкли жить нашими повседневными проблемами. Например, есть в Пскове такой постоянно тлеющий конфликт застройщиков и градозащитников. Первые периодически хотят что-нибудь построить. То дом жилой, то парк развлечений. Как только они планируют строиться в «исторической части Пскова», откуда ни возьмись возникают эти сами защитники псковской старины. Группа эта, если приглядеться, обладает основными характерными чертами секты. Есть свой гуру. Имеются постоянные адепты и неофиты. Инакомыслие в этом коллективе недопустимо и выжигается каленым железом.

Во вторник на сессии Псковского областного Собрания депутатов этот конфликт был реанимирован, что, видимо, можно рассматривать как признак возвращения привычного образа жизни и мысли.

Вопрос повестки дня звучал так: «Обсуждения новых границ объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Жен-Мироносиц и часовни» и объекта культурного наследия регионального значения «Колокольня надвратная на Мироносицком кладбище», а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в их границах». Если перевести с чиновничьего на человеческий, речь идет о том – что, как и какой высоты можно строить в районе Мироносицкого кладбища. Кладбище, разумеется, никто не собирается ничем застраивать. Но вот в границы «объединенной зоны охраны» попадает территория стадиона «Электрон». А это значит, что и непосредственно будущий парк «Россия – моя история», и планы по устройству масштабного спортивно-гуманитарного центра.

Фото: Пресс-служба псковского областного Собрания депутатов

Предметом обсуждения, а следом и камнем преткновения стал вопрос высотности. В действующем регламенте позволено строить не выше 23 метров. Новый предлагает повысить до 36 метров.

Вот тут нужно брать и расставлять акценты. Первым их ринулся расставлять, естественно, Лев Шлосберг. «Человек и пароход», эксперт по любому вопросу – кажется, просто не существует такой отрасли знания и сферы деятельности, в которой бы не разбирался лидер псковского «Яблока». Начни завтра составлять современный словарь китайских иероглифов, почти не сомневаюсь, что и здесь мы увидим Льва Марковича в первых рядах экспертов, раздающего свои гениальные советы.

При подготовке материала, я стараюсь по возможности объективно оценивать ситуацию, изучить все существующие точки зрения. Открыл комментарий Льва Шлосберга по теме зон охраны. Цитирую: «При обсуждении материальных аспектов существования культуры люди с отсутствующей системой культурных ценностей показывают своё настоящее лицо: они не понимают, чем важны эти свободные пространства, не видят необходимости учитывать памятники культуры, в том числе исторический природный ландшафт…». Там длинное рассуждение, но я дальше читать не стал. Уже не интересно.

Меня всегда поражало, с какой непостижимой легкостью одной фразой наши защитники исторического Пскова включают такой вот «градозащитный расизм». То есть вроде бы все интеллигентно сказано, а ты все равно чувствуешь себя облитым дерьмом с ног до головы. Ощущаешь себя как негр в Америке до отмены расовой дискриминации. Вроде обычный человек, не хуже других, а прав обсуждать «материальные аспекты культуры» у тебя нет – отойди в сторонку и нервно покури, пока настоящие эксперты будут разбираться на местности.

По факту же мысль сформулирована предельно ясно и не предполагает двусмысленности: «Кто согласен со мной, тот прав. Кто думает иначе – это «люди с отсутствующей системой культурных ценностей». В общем, это не просто мысль отдельно взятого человека, которая прорвалась наружу – это же девиз псковского сообщества градозащитников. Совершенно местечковое лобби, которое присвоило себе право решать, каким должен быть город Псков, как ему следует развиваться и что в нем можно строить. Ну а где же ваши проекты, господа так называемые эксперты? Красивые, современные. Расскажите, а лучше покажите псковичам, что вы сделали для Пскова, чтобы город стал красивее, удобнее и современнее. Но увы – в ответ тишина.

Как это обычно бывает наглядно описал депутат областного Собрания Алексей Севастьянов: «Устроили конкурс, но что-то наши краеведы, наши историки, наши проектировщики не поучаствовали. Только когда дошло до решения, все принялись ставить оценки проекту. Мы, псковичи, к нашему стыду, не приложили руки к этому проекту».

Зато стоит на горизонте замаячить инвестору с масштабным проектом в исторической части Пскова, вся секта хранителей наследия тут же вылезает на свет божий и многоголосым хором начинает шельмовать проект и кошмарить инвестора.

История, которая развивается вокруг стадиона «Электрон» – это прекрасный пример градозащитного ханжества. Стадион годами разрушался и даром был никому не нужен. Помню, как побывал там в 2015 году – ну это же просто нет слов. Разрушено было все и до состояния, просто не позволяющего даже помыслить о реконструкции. Подтрибунные помещения превращены натурально в сортир и бомжатник, а на бывшем футбольном поле росла трава в метр высотой. Но лишь только пошли разговоры о том, что нужно как-то приводить эту часть города в чувство, тут же набежали «защитники стадиона». До сих пор некоторые требуют сохранить футбольное поле в натуральную величину. А я все не могу понять: в Пскове скоро будет новый стадион «Машиностроитель», новое футбольное поле на «Локомотиве». Еще и годами всеми забытый «Электрон» нужно превратить в «Сантьяго Бернабеу». В общем, стадионов у нас целых 2, хотят еще третий, жаль только футбольной команды нормальной пока нет, хотя бы одной.

Трибуны стадиона «Электрон» (фото Пресс-служба псковского областного Собрания депутатов)

Если предметно, то «защитники» сегодня апеллируют к т.н. «визуальным связям» и «горизонтам». То есть к таким вот вещам, совершенно нематериальным и практически неизмеримым. Подгонять под эти «горизонты» можно как угодно. Логика вроде бы проста и понятна – современная застройка не должна загораживать историческое наследие. Звучит неплохо, но только в теории, без привязки к местности. А если с привязкой, то получается, что в Пскове практически нигде нельзя строить здания выше второго этажа. Потому что с какого-нибудь ракурса высотное здание обязательно перекроет «визуальную связь» с очередной церковью, попавшей в «список ЮНЕСКО».

Я попробовал докопаться до сути претензий. Потратил час с лишним времени, чтобы понять логику «защитников старины». По итогу могу сказать, что особой логики или внятных аргументов нет. Есть эмоции, в большом количестве присутствует самомнение, самолюбование и, куда же без этого, причисление себя к «экспертному сообществу». Абсолютное большинство претензий артикулируется в формате: «с нами не посоветовались». Ну, то есть тут мы имеем дело не столько с мнением специалистов, сколько с обидой на то, что реализацией проекта занимается кто-то другой. «Охранители» претендуют на монопольное право определять, чему есть место в Пскове, а чему нет, делиться этим правом не намерены. Потому скопом набрасываются на проект и заводят эту заезженную пластинку про «защиту памятников истории».

При этом «охранители старины» взглядами на окружающий мир напоминают радикальных большевиков эпохи военного коммунизма. Полнейшее неприятие иной точки зрения, кроме собственной.

Ну а если инициатива о пересмотре каких-то правил и нормативов исходит от органов власти, таковая автоматически считается неприемлемой и подлежит разгрому. Не делается ни малейших попыток найти какие-то точки соприкосновения, основу для компромисса. «То, что предлагает власть – априори неприемлемо, власть может только нарушать и разрушать». Этот принцип возведен в разряд культа и ему свято следуют во всех градозащитных сюжетах последних лет. Можно вспомнить войну вокруг строительства «Золотой набережной», а из более свежего – битву за т.н. «Покровский угол» с целью сохранить пустырь и развалины и не допустить строительства отеля «Покровский». А что в итоге? Заброшенный пустырь превратился в красивое ухоженное место, с одним из лучших отелей Пскова. Да много подобных сюжетов.

Может ли современное здание закрывать вид на историческое? Вопрос, полагаю, риторический. Лично я видел великое множество примеров в самых разных странах, когда современная архитектура в плане объема и высотности значительно перекрывает историческую застройку. Хорошо это или плохо – дело вкуса и предпочтений. Потому что одним нравится каменная кладка 12 века, другим – стекло и алюминий. И споры здесь, в общем-то, бессмысленны и беспредметны.

Современный бизнес-центр и старые венские газометры (Вена, Австрия)

Суть же в том, что в мире разумных людей история и современность могут вполне гармонично сосуществовать. Собственно говоря, это единственный рациональный путь развития любого города. Запретить строить современные объекты в историческом центре – это хуже, чем ошибка. Это преступление. Против здорового развития города, городской среды и общественного пространства против здравого смысла, наконец. И это отнюдь не мое субъективное мнение. Опыт развития многих городов доказывает, что новое – не враг старому. Просто потому, что современная урбанистика отлично научилась их гармоничному сочетанию. И представленный визуальный проект парка «Россия – моя история» – наглядное тому подтверждение. А наши «эксперты» продолжают мыслить категориями сайдинга и белых стеклопакетов.

В случае Пскова проблема усугубляется тем, что любой как бы отвоеванный у потенциального инвестора объект или участок земли постепенно зарастает бурьяном и превращается в притон наркоманов и бомжей. В городе немало зданий, которые могли бы обрести новую жизнь. Но благодаря «защитникам истории», которые вставали грудью на пути бизнеса, эти здания стоят бесхозными, ветшают и разрушаются.

В очередной раз гимн этой градозащитной некрофилии был спет на сессии областного парламента. «Оставьте как есть, ничего не трогайте». Правда исполнитель остался в гордом одиночестве. И, на мой взгляд, абсолютно верно вопрос охранных зон спикер Собрания Александр Котов перевел в плоскость: город для памятников или для людей?

И вот здесь вопрос уже не риторический, а потому имеет вполне конкретный ответ. Ведь это и наш город тоже, а не только «экспертов» и «специалистов». Хотим мы видеть более-менее динамично развивающийся город, где появляются новые доминанты, общественные пространства, современная жилая застройка? Или мы хотим видеть мертвый город, где, как на кладбище, много памятников, но совершенно нет жизни?..

Константин Калиниченко