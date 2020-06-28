Наблюдатели от ЛДПР не зафиксировали нарушений на голосовании в Псковской области - Артем Васильев

Наблюдатели от ЛДПР не зафиксировали нарушений в ходе голосования по поправкам в Конституцию в Псковской области. Об этом в интервью Псковской Ленте Новостей сообщил координатор регионального отделения партии Артем Васильев.
«Явка на выборы у нас превысила 53%. Не на всех избирательных кампаниях такая явка. Это говорит о том, что наши граждане проявляют активность, выражают гражданскую позицию», - отметил он. - Конституция — действительно, важный документ».
Артем Васильев отметил, что на участках присутствовали наблюдатели от ЛДПР — в Псковской области в течение недели работали 20 наблюдателей, в основном в Пскове и Великих Луках. Такое небольшое количество он объяснил тем, что «люди из-за коронавируса боялись сидеть на участках».
В целом Артем Васильев положительно оценил работу участковых комиссий, в том числе и в части соблюдения мер защиты населения от коронавируса.