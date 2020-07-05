Политика

Олег Брячак: Если мы не будем говорить о проблемах, о них не будет говорить никто

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак призвал активных жителей региона присоединяться к рядам справедливороссов. Для этого можно прийти в офис регионального отделения партии по адресу: ул. Я. Фабрициуса, 6а.

«У вас есть возможность влиться в нашу команду, вместе с нами менять ситуацию в городе и регионе к лучшему. Потому что, если мы не будем говорить о проблемах, о их не будет говорить никто», - обратился он к горожанам в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Есть не конструктивная оппозиция, а опасная, которая только раскачивать лодку. Туда идти нельзя. Это нехорошо закончится. А мы знаем, как вести оппозиционную деятельность. Мы подаем заявку, выходим на митинги, выражаем свое мнение и никто нас не разгоняет и не бьет дубинками по голове», - поведал парламентарий, заметив, что «со стороны Навального нехорошо - выгонять людей на улицу, чтоб их там дубинками разгоняли».

«Политическая партия - это команда. Одному, конечно, можно выйти покричать, но вряд ли вас кто-то услышит. А когда мы вместе, ситуацию можно изменить», - подчеркнул Олег Брячак, призвав активных псковичей приходить в офис регионального отделения «Справедливой России» на Фабрициуса, 6а.