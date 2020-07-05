Олег Брячак: Если мы не будем говорить о проблемах, о них не будет говорить никто

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак призвал активных жителей региона присоединяться к рядам справедливороссов. Для этого можно прийти в офис регионального отделения партии по адресу: ул. Я. Фабрициуса, 6а.
«У вас есть возможность влиться в нашу команду, вместе с нами менять ситуацию в городе и регионе к лучшему. Потому что, если мы не будем говорить о проблемах, о их не будет говорить никто», - обратился он к горожанам в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
«Политическая партия - это команда. Одному, конечно, можно выйти покричать, но вряд ли вас кто-то услышит. А когда мы вместе, ситуацию можно изменить», - подчеркнул Олег Брячак, призвав активных псковичей приходить в офис регионального отделения «Справедливой России» на Фабрициуса, 6а.