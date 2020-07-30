Политика

Президент подписал закон о трехдневном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проведение общероссийского голосования на выборах и референдумах в течение нескольких дней, сообщает «Коммерсантъ».

«По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах, референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов, референдума и не подлежит пересмотру»,— говорится в документе.