Игорь Дитрих: Задача — повысить планку, заданную предыдущими созывами Заксобрания

Задача восьмого созыва Законодательного Собрания Псковской области — повышение планки качества работы, заданной предыдущими созывами. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился первый вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих.

«В Законодательном Собрании восьмого созыва много новых лиц, но есть и те, кто остался из предыдущих составов. У кого-то пять сроков, четыре, три. Наша задача, во-первых, выдержать ту высокую планку, которую нам поставили и (бывший председатель Заксобрания) Котов Александр Алексеевич, и наш губернатор Ведерников Михаил Юрьевич. Планка действительно высокая. Наша задача - сообща эту планку удержать, а лучше еще и повысить на благо, прежде всего, жителей Псковской области», - сказал Игорь Дитрих.

Напомним, сегодня решением депутатского корпуса в Собрании восстановлена должность первого вице-спикера, которая существовала в структуре регионального парламента ранее. На этот пост избран Игорь Дитрих. Парламентарий сохранит за собой руководство комитетом по социальной политике и будет работать в Заксобрании на постоянной основе.