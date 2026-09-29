Игорь Дитрих: Задача — повысить планку, заданную предыдущими созывами Заксобрания

Задача восьмого созыва Законодательного Собрания Псковской области — повышение планки качества работы, заданной предыдущими созывами. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился первый вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих.
Напомним, сегодня решением депутатского корпуса в Собрании восстановлена должность первого вице-спикера, которая существовала в структуре регионального парламента ранее. На этот пост избран Игорь Дитрих. Парламентарий сохранит за собой руководство комитетом по социальной политике и будет работать в Заксобрании на постоянной основе.
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