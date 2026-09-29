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Игорь Дитрих: Задача — повысить планку, заданную предыдущими созывами Заксобрания

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Задача восьмого созыва Законодательного Собрания Псковской области — повышение планки качества работы, заданной предыдущими созывами. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился первый вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих.

«В Законодательном Собрании восьмого созыва много новых лиц, но есть и те, кто остался из предыдущих составов. У кого-то пять сроков, четыре, три. Наша задача, во-первых, выдержать ту высокую планку, которую нам поставили и (бывший председатель Заксобрания) Котов Александр Алексеевич, и наш губернатор Ведерников Михаил Юрьевич. Планка действительно высокая. Наша задача - сообща эту планку удержать, а лучше еще и повысить на благо, прежде всего, жителей Псковской области», - сказал Игорь Дитрих.

Напомним, сегодня решением депутатского корпуса в Собрании восстановлена должность первого вице-спикера, которая существовала в структуре регионального парламента ранее. На этот пост избран Игорь Дитрих. Парламентарий сохранит за собой руководство комитетом по социальной политике и будет работать в Заксобрании на постоянной основе.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области.

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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