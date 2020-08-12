Политика

Александр Серавин: Смешно слышать разговоры о том, что протест в Белоруссии родился изнутри

Президент «Ассоциации электронной электоральной политики» Александр Серавин, комментируя корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове протесты в Белоруссии, не исключил, что события там развивались по «украинскому сценарию». Он подчеркнул, что протестные акции были заранее спланированы и во многом носили «типовой характер».

«Посмотрите, что там размещали еще днем в день выборов президента – это были абсолютно типовые инструкции. Мне даже смешно слышать, когда кто-то говорит, что этот протест родился изнутри. Недовольство есть любой властью и в любой стране. Вопрос только в его объеме, и в том, сколько в него вкладывается средств, чтобы оно стало из себя представлять массовое явление. В Белоруссии недовольство было, но оно было организовано», - считает эксперт.

Александр Серавин обратил внимание на то, что инструкции выкладывались еще с обеда в день выборов президента Белоруссии. В том числе и относительно того, как надо выходить на баррикады.

«В социальных сетях начали раскочегаривать, что надо выходить на митинги: «давайте выходить на протест в 22:00 в центре городов», «готовьтесь активно отстаивать свои интересы», - добавил он.

Сам Александр Серавин в день выборов находился в Витебске – в качестве наблюдателя от стран СНГ. «Для Витебска это невероятно, когда несколько тысяч человек выходят на протест. Такого не было лет 30. Это в любом случае было необычно и для милиции, и для участников протеста. Безусловно, какое-то напряжение было, но в Витебске силовики действовали грамотно, хотя, конечно, были и задержания, и не все из них были этичными. Я, кстати, в ту же ночь написал, что сейчас тут понаснимают роликов и это, конечно, войдет в общую раскачку ситуации», - рассказал он.

Александр Серавин подчеркнул, что протест был явно больше, чем ожидала белорусская сторона. «Дальше все началось по нарастающей. Я еще за несколько дней до выборов писал, что в Минске, Гродно и Бресте будут наиболее сильные волнения, потому что там наиболее сильно польское влияние», - заявил собеседник радиостанции.