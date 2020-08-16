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Политика

Псковское отделение ЛДПР предложило другим партиям заключить соглашение перед выборами

17.08.2020 17:36|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное отделение ЛДПР предложило региональным отделениям политических партий заключить соглашение перед выборами. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Так, соответствующее письмо за подписью координатора псковского РО ЛДПР Артема Васильева (копия имеется в распоряжении редакции) направлено в адрес секретаря псковского регионального отделения «Единой России» Александра Козловского.

«В связи с предстоящим Единым днем голосования 13 сентября 2020 года и с учетом того, что Единый День голосования пройдет с применением новых правил и форм голосования, Псковское региональное отделение ЛДПР предлагает Вам рассмотреть проект Соглашения об участии в предстоящих выборах и направить его в Избирательную комиссию Псковской области», - говорится в тексте обращения.

«Данный проект мы предлагаем не только «Единой России». Мы предлагаем региональным отделениям партий, которые светятся в политическом поле. Мы хотим, чтобы выборы были честные, легитимные и чтобы каждая партия направляла наблюдателей, следила за ходом голосования», - пояснил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей координатор регионального отделения ЛДПР Артем Васильев.

Работа наблюдателей - только одно из направлений возможного сотрудничества. Предложение направлено 8 или 9 региональным отделений партий, уточнил Артем Васильев, в том числе всем парламентским партиям.

Данная инициатива исходит от руководства регионального отделения ЛДПР. По словам Артема Васильева, обратный отклик получен от партий «Справедливая Россия» и «Родина».

Теги: #Единая Россия #ЛДПР #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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