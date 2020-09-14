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Политика

Рейтинг политической активности. Оценку ставят выборы

14.09.2020 19:25|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Сегодняшний материал посвящен событиям, произошедшим с 7 по 13 сентября.

На минувшей неделе завершилась большая избирательная кампания в муниципалитетах Псковской области, и уже известны предварительные итоги голосования.

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Так что в этот раз плюсы и минусы ставит не столько наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер, сколько участников политического процесса оценивает сама жизнь — объективно и беспристрастно.

Впрочем, не выборами едиными, как говорится... В Псковском региональном парламенте готовятся к сокращению численности депутатов. Сессия областного Собрания, на которой будет приниматься решение по этому важному вопросу, пройдет завтра.

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Между тем губернатор Михаил Ведерников на прошлой неделе проводил совещание с главами районов, после чего отправился в Москву, где у него состоялось несколько встреч, в том числе с министром промышленности и торговли, куратором Псковской области в правительстве Денисом Мантуровым. Интересно, что, говоря о реализации программы социально-экономического развития региона и деятельности ОЭЗ «Моглино», Михаил Ведерников рассказал: уже к октябрю один из инвесторов начнет синтезировать искусственные алмазы, при этом готовится инфраструктура второй очереди особой экономической зоны — «Моглино-2», где якорным резидентом является псковский завод «Титан-Полимер».
За этими и другими событиями внимательно следил наш обозреватель. Как и прежде, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минус – это поражения и сомнительные шаги.

- 5 «Яблоко»

Псковские яблочники потерпели крайне болезненное поражение по итогам выборов в органы местного самоуправления 13 сентября. Проиграли они в том числе в Пустошкинском и Новоржевском районах, где в прошлом году главами были избраны члены этой партии Светлана Василькова и Софья Пугачева.

И пресловутый админресурс там не помог. Как не помогла и помощь московского политтехнолога Максима Каца, не так давно приезжавшего в Псков.

Горечь поражений яблочникам может подсластить разве что избрание отдельных партийцев в представительные органы МСУ в нескольких районах — Гдовском, Невельском, Псковском... Но это, конечно, не тот результат, на который рассчитывали руководитель регионального отделения партии Лев Шлосберг и компания.

- 4 КПРФ

Нет повода пить шампанское и в обкоме компартии. Несколько десятков депутатских мандатов, когда на кону их было больше тысячи, — это «ни о чем». Так что радоваться особо нечему, и псковские зюгановцы это прекрасно понимают.

О чем говорить, если вместо подведения итогов кампании первый секретарь Петр Алексеенко решил поблагодарить избирателей в том духе, что «итоги этих выборов - не только и не столько в протоколах избирательных комиссий. Итоги в том, как мы с вами будем жить завтра, через год или через пять лет».

При этом товарищи персека не перестают удивлять. В минувший уик-энд они зачем-то подняли непонятную шумиху из-за вручения депутату областного Собрания Дмитрию Михайлову повестки о вызове в полицию для дачи пояснений по некому административному делу. На фоне почти нулевой активности обкома в публичном пространстве в дни трехдневного голосования это выглядело тем более странно.

- 3 ЛДПР

Итоги голосования в муниципалитетах Псковской области не могут занести в свой актив и «соколы Жириновского». Мало голосов, мало депутатских мандатов в копилку партии - при этом из-за ситуации на выборах в Себеже и заявлений по этому поводу лидера ЛДПР Владимира Жириновского региональное отделение партии оказалось в центре всеобщего внимания. Но о такой ли «минуте славы» мечтали «либерал-демократы»? Напомню, что по решению суда с выборов был снят их кандидат на пост главы Себежского района Алексей Харлашин.

Причиной послужило нарушение при заполнении так называемой «президентской справки» о недвижимом имуществе, принадлежащем кандидату и супругу, детям за пределами территории РФ. «Торпедировал» оппонента кандидат от «Партии роста» Игорь Романов. В дальнейшем, уже в ходе трехдневного голосования, кассационный суд восстановил регистрацию кандидата Харлашина.

«Есть такая черная технология, как снятие кандидатов, используя юридическую казуистику, - напомнил Жириновский. - Например, в Пскове наш кандидат при регистрации в анкете в графе о наличии недвижимости за границей поставил вместо "Нет" прочерк. Так его сняли с выборов. Только в субботу через суд мы смогли его восстановить».

Однако «хабаровизации» одного отдельно взятого района и триумфального камбэка (чтоб как в кино!) не случилось — представитель ЛДПР занял последнее, третье, место. «У нас не было возможности участвовать в предвыборной кампании. У нас львиную долю времени заняли суды и пересуды. Кроме того, мы, естественно, не согласны с тем, что Избирательная комиссия области не отменила результаты досрочного голосования. В досрочном голосовании в Себежском районе приняли участие 1144 человека, а в Единый день голосования, 13 сентября, - 1511 человек. То есть фактически половина избирателей голосовала по одному списку, а вторая половина – по другому», - прокомментировал ситуацию руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков. По его словам, партия будет добиваться в суде отмены выборов.

- 2 Олег Лебедев

Глава Куньинского района, по сообщениям СМИ, признан виновным в нецелевом использовании бюджетных средств и оштрафован на двадцать тысяч рублей.

Понятно, что эта история не идет ни в какое сравнение со скандальным делом экс-главы Печорского района, «героя матерного видео» Дмитрия Сопотова и другими резонансными процессами, фигурантами которых являются муниципальные руководители.

Однако отмечу, что список глав, к деятельности которых у правоохранителей не возникает никаких вопросов, редеет прямо-таки на глазах.

- 1 Борис Елкин

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области получает в этот раз оценку со знаком минус. Причина – в многочисленных жалобах псковичей на проблемы, возникающие из-за ремонта дорог. Приведение автотрасс в нормальное состояние – дело хорошее, однако не следует забывать, что людям надо передвигаться «здесь и сейчас», необходимо без опозданий доставлять детей на занятия в школы и самим вовремя добираться до работы. А из-за пробок сделать это зачастую не представляется возможным. Хотелось бы, чтобы органы власти вместе с руководителями ОМСУ как-то тщательнее продумывали вопросы логистики при проведении масштабного ремонта дорог, иначе «временные трудности» негативно отражаются на восприятии даже самых положительных изменений.

0 Андрей Вьюнов

Экс-сотрудник органов госбезопасности назначен на должность начальника Управления специальных программ региональной администрации. О новом управленце известно немногое: родился в 1976 году в Великих Луках, учился в школе в Пскове и Суворовском училище в Санкт-Петербурге, позднее - в Академии Федеральной службы безопасности. Более 20 лет служил в структуре ФСБ, занимал оперативные и руководящие должности. Вот, собственно, и всё. На минувшей неделе с Андреем Вьюновым встретился губернатор и поставил ряд задач перед руководителем комитета, функции которого для непосвященных остаются загадкой. Насколько эффективно с ними справится новый руководитель – покажет время. Пока, как это обычно бывает при назначениях, ставим 0.

+ 1 Николай Кузьмин

Член партии «Яблоко», экс-активист псковского штаба Алексея Навального по итогам выборов 13 сентября получит мандат депутата.

И тут мне хочется хочется прямо-таки воскликнуть: ну наконец-то! Если долго мучиться — что-нибудь получится!

И пусть это не «корочки» депутата Псковской городской думы (на которые Николай нацеливался год назад) и даже не справка о том, что ее обладатель является помощником городского депутата (помогать городскому парламентарию Дмитрию Пермякову Кузьмин тоже очень хотел), а всего лишь мандат депутата собрания сельского поселения «Завеличенская волость» — всё равно это... ну хорошо же. Счастье есть — и мечты сбываются. Теперь главное — не обмануть ожидания избирателей.

+ 2 Наталья Тудакова

Региональный парламентарий, руководитель фракции «Справедливая Россия» получает +2. За что? Возглавляемая ею депутатская группа разработала и внесла в областное Собрание проект закона о единовременных выплатах для неработающих пенсионеров.

Поддержат ли коллеги инициативу эсеров — вопрос, но, в любом случае, дело предлагается хорошее.

Как совершенно справедливо отметила госпожа Тудакова, «в нынешних условиях государство обязано поддержать старшее поколение», много месяцев сидевшее в самоизоляции, что вызвало рост потребления коммунальных услуг и другие дополнительные расходы. К тому же длительное снижение физической активности наиболее уязвимой части граждан пенсионного возраста не способствовало поддержанию здорового образа жизни и в целом могло негативно повлиять на состояние здоровья ветеранов.

+ 3 Леонид Курсенков

Глава Себежского района вновь победил на выборах. Уже в третий раз — и с достаточно высоким результатом порядка 58% избирателей, принявших участие в голосовании. Ближайший преследователь - руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов получил немногим более 22 процентов голосов.

+ 4 Группа депутатов областного Собрания

Псковские региональные парламентарии внесли на рассмотрение коллег вопрос о сокращении численности депутатского корпуса. Инициативу поддерживают представители большинства партийных фракций, а рассматривать ее будут уже на завтрашней сессии, то есть во вторник, 15 сентября.

Неделей раньше Совет областного Собрания очертил контуры будущей «оптимизации» – 26 депутатов вместо нынешних 44, при этом соотношение одномандатников и представителей партий останется прежним: 50% на 50%.

Отмечу, что свои подписи под проектом документа поставили Александр Котов, Виктор Антонов, Борис Полозов, Юрий Сорокин, Виктор Остренко, Владимир Яников, Анатолий Тиханов, Наталья Тудакова, Антон Минаков, Андрей Козлов. Нелишне напомнить, что идею сократить число народных избранников ранее поддержало более 90% участников опроса на сайте ПЛН.

+ 5 Александр Козловский


Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы от Псковской области привел команду кандидатов от партии к убедительной победе на выборах. По предварительным данным, «медведи» получат более 950 депутатских мандатов в районах, городах и селах. В сравнении с аналогичными выборами 2015 года общий расклад изменился в пользу «Единой России». Это уж не говоря о том, что ЕР выступила значительно лучше, чем в сентябре прошлого года, когда в ряде районов и областном центре ее кандидаты уступили представителям оппозиции.

Судя по всему, работу над ошибками в партии провели, подготовились в этот раз как следует, реализовали всё задуманное — и вот вам результат.

Впрочем, по словам лидера псковских единороссов, почивать на лаврах и «выключаться никто не собирается» - впереди много работы и новые избирательные кампании. Уже в декабре — досрочные выборы главы Великолукского района, а в следующем году — парламентские. По словам Александра Козловского, он намерен принять участие в выборах депутатов Госдумы.

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем в конце недели.

Господин Рейтингомер

Карикатура Алексея Меринова, «Московский комсомолец»

Источник: Псковская Лента Новостей
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