Политика

Александр Козловский о самой полезной политической силе, административном ресурсе и амбициях

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 14 сентября с участием секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Госдумы Александра Козловского. Лидер псковских единороссов подвел итоги сентябрьской избирательной кампании и прокомментировал их значимость для партии власти и псковского региона. Напомним, по итогам сентябрьских выборов в Псковской области кандидаты от партии «Единая Россия» получили 959 вакантных мандатов из 1150 — более 83%.

Максим Костиков: В этом году выборы проходили в течение трех дней, и основным победителем, как и пять лет назад, стала партия «Единая Россия». Ее кандидаты в псковском регионе взяли более 83% мандатов. Действительно результат убедительный. В большинстве муниципалитетов «Единая Россия» победила фактически во всех волостях, по-моему, за исключением двух, у вас контрольный пакет. Александр Николаевич, ожидали вы такой результат?

Александр Козловский: Да, конечно, ожидали. Мы на него и работали, в том числе в предыдущие годы и весь этот год. Сразу хотел бы отметить, что этим результатом мы подтвердили и слова Андрея Анатольевича Турчака (секретаря Генсовета «Единой России» - ред.), который вчера на брифинге сказал, что «Единая Россия» набирает большинство голосов. Это тенденция по всей стране, и Псковская область — не исключение. У нас, может быть, результаты даже несколько лучше, чем в целом по стране. Свыше 80%.

Максим Костиков: Это говорит о том, что «Единая Россия» фактически победила еще до начала выборов по той причине, что вам удалось выдвинуть своих кандидатов на всех участках. Это почти полторы тысячи мандатов. Столько кандидатов у вас было. А представители оппозиционных партий выдвинули порядка 100 - 200 кандидатов. Как вы можете объяснить, почему оппозиция не смогла противостоять «Единой России» по количественным показателям?

Александр Козловский: Я уже как-то говорил об этом у вас в студии и повторюсь. Важно, что мы свою работу строим не перед самыми выборами, а работаем на протяжении всего времени. Каждый год у нас - это не год выборов, а год работы, а выборы - это некое подведение итогов по уровню доверия партии «Единая Россия», и этот год - не исключение. Мы к нему готовились. Эта победа - конечно, заслуга не секретаря регионального отделения партии, а всей команды при поддержке нашего губернатора Михаила Ведерникова и областной администрации. Он наш однопартиец, шел на губернаторские выборы от «Единой России» и победил. В том числе и благодаря его активной позиции, поддержке, мы провели эту кампанию. Мы заложили фундамент для дальнейшей работы глав районных администраций и непосредственно губернатора. У нас были понятные цели и задачи. Мы были настроены на плодотворную ежедневную работу, на результат, и это видят наши избиратели и оказывают нам соответствующее доверие. И, конечно, мы не можем где-то ставить своих кандидатов, а где-то не ставить. Наша задача - присутствовать на всех избирательных кампаниях (а их в регионе было 114), выдвигать кандидатов, чтоб они проходили и формировали большинство на всех уровнях представительной власти.

Максим Костиков: В прошлом году у «Елиной России» результат был намного скромнее. Многие называли это «политическим фиаско». Проиграли несколько районов, была победа «Яблока», и после тех выборов к нам в студию приходил Лев Маркович Шлосберг, главный бенефициар той кампании. «Яблоко» победило тогда в трех муниципалитетах. Что произошло в этом году? Изменились электоральные настроения у людей? «Единая Россия» провела работу над ошибками и перестроилась? Или это оппозиция не подготовилась? В чем секрет успеха?

Александр Козловский: Работу над ошибками нужно делать после каждой кампании, и здесь вы правы. Мы ее провели, постарались усилить свои позиции, внимательно подошли к выбору кандидатов. Сыграла свою роль и активная позиция наших однопартийцев во время пандемии коронавируса В апреле-мае - самые тяжелые месяцы для жителей региона — мы не отсиживались по домам, а проводили работу вместе с губернатором и администрацией, наше волонтерское движение активно действовало. Мы не только раздавали маски и средства индивидуальной защиты, но и проводили опросы, обзвоны граждан, снимали напряженность среди населения. И это, мне кажется, тоже дало свой результат. Мы не проиграли ни одного мажоритарного округа в этой кампании, везде выиграли. Это говорит о том, что мы не ошиблись с кандидатами, и система проведения предварительного голосования, хоть она и была в усеченном формате, дала нам возможность пообщаться с избирателями, на начальном этапе обозначить свои позиции - с чем идти на выборы. Мы общались с гражданами и уже тогда начинали решать все проблемы, которые они перед нами ставили.

Максим Костиков: Многие политологи, я не говорю об оппозиционных политиках, прогнозировали другие результаты. Говорили о росте протестных настроений, о последствиях коронавруса, об ухушении материального положения людей. Приводили примеры Хабаровска, Жириновский говорил про «хабаровизацию» страны. Тем более у нас под боком непростая ситуация в Белоруссии.

Александр Козловский: А получили результаты за 80%.

Максим Костиков: Это о чем говорит, на ваш взгляд? О том, что роста протестных настроений не отмечается, или о том, что «Единая Россия» может эту проблематику снимать и направлять в свое русло?

Александр Козловский: Протестные настроения будут всегда. Другое дело, что наша задача — не выходить с популистскими идеями, а слушать и слышать избирателей, строить свою работу на основе их просьб и пожеланий. Когда это происходит раз за разом, мы видим, что самая полезная политичекая сила, существующая на пространстве Российской Федерации, - это «Единая Россия». И, кто бы там ни заявлял каких-то протестных настроений, они иногда делают это искусственно, чтобы раскачать ситуацию за какие-то там деньги. Здесь же мы говорим о полезности и объективно должны признать, что «Единая Россия» — та сила, которая действительно работает, работает в коалиции, несмотря на сложную ситуацию в стране. Много конкретных шагов предпринято и президентом, и правительством, чтобы помочь бизнесу и гражданам. И вся эта работа проходила в ручном режиме. Каждые две недели, начиная с апреля, появлялись новые меры поддержки, и они возымели действие. Эти полгода для страны были сложными, но мы не выключились, мы работали вместе с аминистрациями, с правительством и президентом.

Максим Костиков: Как раз на эту совместную работу с администрациями и правительством ваши оппоненты и указывают, говоря, что «Единая Россия» обеспечивает себе победу за счет административного ресурса, и, что бы ни случилось, как говорится, против лома нет приема. Как вы это прокомментируете?

Александр Козловский: Простой пример — Пустошка и Новоржев. Административный ресурс там был в руках другой партии.

Максим Костиков: Напомню радиослушателям, что в прошлом году там были избраны главы от партии «Яблоко», а «Единая Россия» фактически находилась в оппозиции.

Александр Козловский: И возникает вопрос: или они не умеют этим инструментом пользоваться и работать или дело вовсе не в административном ресурсе, а в том, что граждане за этот период не увидели значимых результатов в их работе и поэтому отдали свои голоса за «Единую Россию». Административный ресурс был в этих муниципалитетах у другой партии, но почему-то это не сработало.

Максим Костиков: А какой результат у вас на «яблочных» территориях?

Александр Козловский: Мы взяли абсолютное большинство мандатов на выборах всех уровней за исключением 1-2 мандатов.

Максим Костиков: А «Яблоко» получило даже меньше, чем коммунисты.

Александр Козловский: Гораздо меньше. Если они получили один мандат на два района — это хорошо.

Максим Костиков: Для кого как... «Яблоко» проводило достаточно активную кампанию, давно делает ставки на местные выборы и вкладывает в агитацию серьезные ресурсы. Тем не менее, не удалось оппозиции показать какой-то значимый результат - все сливки собрала «Единая Россия».

Александр Козловский: И самовыдвиженцы...

Максим Костиков: ...которые, как я знаю по практике предыдущих лет, быстро становятся членами партии «Единая Россия».

Александр Козловский: Да. Но результат самовыдвиженцев тоже значим. Он говорит о том, что им люди доверяют больше, чем оппозиционным партиям, которые себя невнятно ведут на протяжении всего периода работы в представительных органах власти, активизируются перед самыми выборами, работают по сути 2-3 недели и стараются как-то набрать голоса, благодаря популистским заявлениям. На сегодня это не работает.

Максим Костиков: В этот раз выборы проходили три дня. Новая схема для многих стала удобной, а кто-то ее критикует. «Яблочники», в частности, считают, что эта модель работает только на действующую власть. Как вы считаете, эффективное ли это было нововведение о трехдневном голосовании? Как сработала наша избирательная система во главе с новыми руководителем облизбиркома Игорем Соповым?

Александр Козловский: Да, такой формат голосования применяется впервые. На голосовании по Конституции он показал себя как эффективный инструмент. Для граждан, считаю, формат удобный, потому что позволяет выбрать удобное время в течение трех дней, чтобы прийти и проголосовать. И, кстати, это повлияло и на явку. В этом избирательном периоде проголосовало более 40% избирателей. Достаточно высокая активность. Что касается Игоря Сопова, мне кажется, избирательная кампания прошла идеально, жалоб практически не было. А если и были, то просто жалобы ради жалоб. Вчера я объезжал некоторые участки в нескольких районах, и хотелось бы поблагодарить избирательные комиссии. Для них этот формат сложен. По сути трое суток находиться на рабочем месте достаточно сложно, и здесь нам надо подумать, как облегчить и упорядочить работу избиркомов.

Максим Костиков: То есть практика трехдневных выборов будет применяться в дальнейшем.

Александр Козловский: Думаю, да. Ее необходимо продолжить. Она дает больше возможностей для граждан, чтобы они нашли время и пришли на избирательные участки, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Максим Костиков: Многие прогнозировали, что на этих выборах будет низкая явка, и люди не пойдут голосовать, потому что не видят смысла в представительных органах местного самоуправления. Особенно это касается городских и сельских поселений. То есть этот муниципальный уровень власти людям непонятен, сами депутаты толком полномочиями не обладают, финансовых возможностей у них нет, да и в целом это профанация, а не местное самоуправление. И при этом у нас явка 40%. Как это объяснить? Получается, эти ожидания были ошибочны, и люди реально видят в местном самоуправлении шанс изменить жизнь к лучшему?

Александр Козловский: Я как депутат Госдумы свою работу строю на взаимодействии с муниципальными депутатами, депутатами волостного уровня. Только такой формат общения позволяет узнать о проблемах, существующих в сельских поселениях. Такое общение необходимо. Без представительных органов местного самоуправления такую информацию будет брать тяжело. Есть сложности в их работе, но, мне кажется, уже ради этой обратной связи депутаты должны работать, избираться и постоянно взаимодействовать с органами исполнительной власти, доносить до них позицию и проблемы, с которыми они постоянно сталкиваются. Поэтому отказываться от этого на сегодняшний день нецелесообразно. Есть, конечно, и другие модели работы. Они тоже достаточно эффективны, но у нас прошли большие выборы, на 5 лет у нас избраны представительные органы местного самоуправления, которые нужно использовать для решения проблем, в том числе на селе. Мне кажется, это «плюс», который мы должны использовать.

Максим Костиков: А вы ожидали явку в 40%?

Александр Козловский: Не ожидали. Прогнозы были более пессимистичными, но граждане, несмотря на сложную ситуацию, проявили активность и желание высказать свою позицию. Явка свыше 40% - очень серьезный результат. Мы предполагали, что это будет не более 30%, но ошиблись.

Максим Костиков: Хотя говорят, что высокая явка не выгодна партии власти, а выгодна в большей степени оппозиции. Но как-то по-другому получилось.

Александр Козловский: Совсем по-другому. В разных муниципалитетах было по-разному: в городах явка была ниже, но в сельской местности высокая. Никто не старался здесь явку понизить. Кампания была полноценной, информирование тоже. Вчера я объезжал избирательные участки в нескольких районах и видел, что там даже создавались очереди — людям приходилось ждать, чтоб получить бюллетень. Активность граждан подтверждает интерес к этим выборам.

Максим Костиков: Интересная кампания проходила в Себежском районе, особенно на финише. Там по решению суда были сняты два кандидата на пост главы района — самовыдвиженец и представитель ЛДПР, и буквально за сутки до дня голосования ЛДПРовец был восстановлен. Тем не менее, выборы состоялись, победил представитель «Единой России» Леонид Курсенков, набрав почти 60% голосов. На втором месте представитель «Партии Роста» Игорь Романов. Как бы вы охарактеризовали эту избирательную кампанию в единственном районе, где избирался глава? Можно ли сказать, что господин Курсенков победил в вольготных условиях, без серьезных оппонентов со стороны оппозиции? Не было там ни яблочников, ни коммунистов, ни справедливороссов?

Александр Козловский: То, что их там не было, - это их позиция. Никто им не мешал выдвигаться. Что касается снятия кандидатов, это разборки между двумя кандидатами, а Леонид Курсенков в этих процессах не участвовал. В целом кампания прошла уверенно, спокойно. Леонид Михайлович набрал уверенное большинство. Была там конкуренция, это видно по результатам. Наш кандидат набрал 60%. Считаю, это результат доверия, оказанного ему жителями района. Желаю ему плодотворной работы. Леонид Михайлович не в первый раз будет возглавлять Себежский район. Он достаточно сложный, приграничный, со своими особенностями, но он его хорошо знает и, думаю, что реализует наказы избирателей, которые ему поступили в период избирательной кампании.

Максим Костиков: «Единая Россия» одержала в Псковской области убедительную победу, как и в целом по стране. У нас не было региональных выборов, а были выборы только в представительные органы местного самоуправления. Но это тоже очень важно в политическом плане, так как именно депутаты представительных органов МСУ составляют «муниципальный фильтр», через который должны пройти кандидаты в губернаторы. По действующему законодательству, политические партии могут выдвигать своих кандидатов в губернаторы только в том случае, если они получили поддержку определенного числа депутатов местного самоуправления. Таким образом на сегодня только «Единая Россия» может беспрепятственно выдвинуть своего кандидата. У остальных партий, как говорится, своего собственного пакета может не хватить для выдвижения.

Александр Козловский: Именно так, хотя времени еще мало прошло, надо еще подсчитать. Но то, что «Единая Россия» набрала уверенное большинство и теперь обладает запасом депутатов МСУ для дальнейшей работы — это факт. Как там другие партии, я за них считать не буду. Пусть они сами считают свои проценты и числа.

Максим Костиков: Логично. Я просто пытался объяснить радиослушателям, что и для нас, жителей Пскова и Великих Лук, эти выборы важны, потому что благодаря им партии получают ресурсы, которые им могут помочь на губернаторских выборах. Партия «Яблоко» уже дважды не смогла преодолеть «муниципальный фильтр», потому что ей не хватило поддержки депутатского корпуса МСУ. Поэтому они не смогли участвовать в губернаторских выборах. Таково действующее законодательство, и в этом плане важны муниципальные депутаты.

Александр Козловский: Хотел бы обозначить, что главное в этих выборах — не то, что мы заложили основу для дальнейшего прохождения муниципального фильтра, а то, что мы заложили фундамент, на который можно опираться в дальнейшей плодотворной работе, когда есть обратная связь в каждом районе. Этот тот фундамент, на который может опираться глава района, губернатор. Тогда их работа становится гораздо эффективнее. Главной целью и задачей прошедшей кампании было - не обеспечить дальнейшее прохождение муниципального фильтра, а заложить основу для дальнейшей работы, и мы этого результата достигли. Спасибо избирателям за то, что в очередной раз оказали нам доверие, отдав за наших кандидатов свыше 84% голосов, а мы будем делать все для того, чтобы его оправдать.

Максим Костиков: У нас осталось еще немного времени, давайте поговорим о том, что вам, участникам политического процесса, предстоит в ближайшем будущем. Впереди большой электоральный цикл. Уже в этом году нас ждут выборы главы Великолукского района, а в 2021 году - выборы в Псковское областное Собрание и в Госдуму. Вам как раз предстоит пройти процедуру праймериз и участвовать в этой кампании. Как будете готовиться к выборам? Или вы будете почивать на лаврах?

Александр Козловский: У нас не будет какого-то переходного периода, мы продолжим свою работу. У нас впереди выборы главы Великолукского района. Но это жизнь. Сколько еще будет таких выборов вне Единого дня голосования! Мы от этого не застрахованы. Что касается большой кампании следующего года, это тоже очень ответственный момент, потому что это тоже тот фундамент, который позволит губернатору работать эффективно. Это очень ответственно, и наша задача — к этому периоду подготовиться, выбрать достойных кандидатов, пройти праймериз, встретиться с гражданами, донести до них нашу позицию, выслушать их, а они сделают свой выбор весной, в Единый день голосования. Эту работу мы начнем уже сейчас. Выключаться никто не собирается, и в ближайшее время мы соберемся однопартийцами, посоветуемся и разработаем стратегию работы на следующий год.

Максим Костиков: Вы планируете участвовать в выборах в Госдуму как кандидат по «псковскому» округу?

Александр Козловский: Да. Почему нет? Конечно. Планы такие есть.