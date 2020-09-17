Политика

Ведерников-style

За многие годы наблюдений за общественно-политической жизнью традицией ПЛН - можно сказать, нашей уникальной «фишкой» - стали аналитические материалы, приуроченные к разного рода «некруглым датам» - эдаким «верстовым столбам» новейшей истории Псковской области. Вроде бы просто даты, а на самом деле хорошая возможность вспомнить, проанализировать, проследить развитие в динамике. Естественно, особое внимание мы в этом смысле уделяем псковским губернаторам, от которых во многом зависит жизнь региона. Для каждого из бывших руководителей Псковской области — Владислава Туманова (1992-1996), Евгения Михайлова (1996-2004), Михаила Кузнецова (2004-2009), Андрея Турчака (2009-2017) - период работы в Доме Советов стал серьезным испытанием и не прошел бесследно. Срок губернаторства каждого был неоднороден и включал в себя отдельные этапы. Если стартовый отрезок — первые годы на посту губернатора — это время надежд, ожиданий, уверенности в том, что «всё получится, и теперь-то область заживет», то затем наступал иной период, когда иллюзий становилось меньше, а мотивация к продолжению работы – совершенно иной.

Вот и нынешний губернатор Псковской области Михаил Ведерников, образно говоря, добрался до «экватора». В сентябре исполнилось два года с момента его избрания главой. Кстати, инаугурация (иначе говоря, церемония вступления в должность) в 2018-м проходила именно 17 сентября. А «общий стаж» руководства регионом у Ведерникова и того больше - составляет уже почти три года: с осени 2017-го он работал в статусе временно исполняющего обязанности. Верная своей многолетней традиции отмечать подобные вехи, ПЛН предлагает вашему вниманию материал, посвященный периоду жизни Псковской области при губернаторе Ведерникове. В нескольких публикациях мы отметим наиболее значимые события, явления и результаты работы команды главы региона, обозначим особенности его управленческого стиля, а также поговорим о стоящих перед ним вызовах и испытаниях ближайшего времени. При этом будем иметь в виду, что 2-3 года для любого губернатора — это еще и срок, когда приходит время определяться относительно планов на будущее: тут либо «Операция «Транзит» с последующим переходом на новое место работы, либо подготовка к выборам и новому губернаторскому сроку.

«Наследство» от предшественников

Псковская область, что бы там ни кричали местечковые патриоты, - отнюдь не подарок. Описывая ее положение, эксперты многие годы используют практически один и тот же набор характеристик: депрессивный, небогатый, экономически слабый регион с тяжелой демографической ситуацией, где фактически нет крупных градообразующих предприятий и «точек роста» - перспективных направлений для мощного развития, при этом существует масса ограничений, связанных с приграничным статусом области, присутствует множество иных факторов, негативно влияющих на социально-экономическую ситуацию. Не будет преувеличением сказать, что проблемы в области накапливались не годами — десятилетиями. Кардинально изменить ситуацию за 5-10 лет (иначе говоря, за 1-2 губернаторских срока) - просто невозможно. Так что представлять работу псковского губернатора как приятное и необременительное занятие – значит, расписываться в полном дилетантизме и непонимании элементарных вещей. Скорее, здесь актуально известное выражение «Положение хуже губернаторского». И, начиная работу в Пскове, Михаил Ведерников это, вне всяких сомнений, понимал. «Регион очень сложный. Псковская область — чемпионы с конца списка по здоровью, транспортной инфраструктуре, смертности, рождаемости», - говорил он в 2018-м, невесело отмечая: наверное, проще перечислить то, что в регионе хорошо, чем обозначать бесконечные проблемы.

Решить хотя бы часть из них и дать импульс к развитию региона пытались все псковские губернаторы, и при каждом в жизни области происходили определенные изменения. В этом смысле «наследство», полученное Михаилом Ведерниковым, может быть описано как противоречивое и неоднозначное. Приведу тут такой пример: за время работы Андрея Турчака, особенно за годы относительного финансового благополучия 2009-2014 гг., в Псковской области был реализован ряд серьезных инфраструктурных проектов, потребовавших значительных финансовых средств. Это, с одной стороны, безусловный плюс, но с другой — всё это во многом и предопределило появление многомиллиардного госдолга Псковской области. Однако реализованы проекты были Турчаком, ассоциируются с его именем и занесены в его послужной список, а платить – Ведерникову. Напомню, что государственный долг Псковской области превышает полтора десятка миллиардов рублей и требует обслуживания (грубо говоря, миллиарда в год). И это притом, что еще десять лет назад, после проведенной губернатором Кузнецовым санации, по состоянию на конец 2000-х наш регион вообще не имел долгов.

То есть проблем тут через край. При этом условного первого конверта из хрестоматийных трех (с запиской от прежнего руководителя «Вали всё на меня») у Михаила Ведерникова не было. Это каждый из его предшественников, придя к власти, неизменно начинал с выставления неудовлетворительных оценок ушедшему в никуда «эксу» - Турчак критиковал Кузнецова, Кузнецов — Михайлова, Михайлов — Туманова. В случае с Ведерниковым и Турчаком всё было иначе. Критиковать ушедшего на повышение члена той же путинской команды, что и он сам, а также списывать всё на его просчеты – было решительно невозможно. Так или иначе, в одном из своих первых интервью в 2018 году Михаил Ведерников весьма дипломатично ответил на вопрос корреспондента «ДП», что можете сказать про своего предшественника: «Вопрос провокационный. Я не имею морального права оценивать работу своего предшественника. Потому что когда–нибудь кто–то после меня, а этот момент наступит, тоже будет сидеть и рассуждать о том, что было правильно, а что нет. Тем более что это относительно, потому что какие–то вещи в то время были правильными».

Продолжая описание ситуации, в которой Михаил Ведерников погружался в региональную проблематику в 2017-2018 годах, следует отметить, что в общественно-политической жизни всё было относительно тихо и спокойно. Да, присутствовала системная оппозиция, но серьезных, ресурсно обеспеченных оппонентов у власти не было. Региональный парламент не оппозиционен и настроен на конструктивное взаимодействие с исполнительной властью. Районные главы встроены в «вертикаль власти». Пользуясь чиновничьим штампом - «наступила стабильность, и продолжалось развитие».

«Медовый месяц»

Вместе с тем следует понимать, что каким бы ни был руководитель региона, с течением времени у населения накапливается усталость от него, появляются недоброжелатели, чем дальше — тем всё более явным становится запрос на перемены и обновление. А с приходом нового руководителя практически всегда связываются определенные надежды и ожидания. Безусловно, так было и с Михаилом Ведерниковым. Стартовый период его работы в Пскове и знакомства с местным сообществом можно назвать «медовым месяцем», когда многие смотрели на присланного Путиным губернатора-варяга, образно говоря, влюбленными глазами. В этом смысле весьма показателен пример создания инстаграм-аккаунта pskov_za, запущенного в поддержку врио губернатора. И если поначалу кому-то могло показаться, что своеобразный «фан-клуб» Ведерникова — это детище близких ему политтехнологов, то в дальнейшем стало понятно: нет, это действительно «народное творчество» и инициатива снизу, а многочисленные посты про симпатии к «брутальному управленцу с прямо-таки гагаринской улыбкой» — это на полном серьезе и, надо думать, от чистого сердца, а не в расчете быть замеченным и получить какие-то преференции от высшего должностного лица субъекта РФ.

Естественным продолжением этой трогательной лав-стори выглядел запуск перед стартом губернаторских выборов «Команды-2018» - общественного проекта, который, как заявлялось, призван объединить всех неравнодушных и инициативных людей с горящими глазами и беспокойными сердцами, желающими приносить пользу Псковщине. Вереница форумов, приезды кинозвезд и легенд спорта с неизменной демонстрацией поддержки «дорогому другу Михаилу Юрьевичу», ставка на общественников с появлением нового статуса «общественный помощник губернатора» и т.п. — всему этому мы были свидетелями в первый год работы врио губернатора в Псковской области.

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Параллельно с этим, а также с решением оперативных задач и не терпящих отлагательства проблем (критическое состояние государственных транспортных предприятий, «мусорный хайп» и ряд других) обозначалось громадье планов — достаточно вспомнить отчеты о поездках на экономические и инвестиционные форумы, где заключались соглашения с крупными компаниями и субъектами РФ, в том числе Москвой — она провозглашалась стратегическим партнером региона. Всё это не должно было оставить у обывателя никаких сомнений: Псковскую область под началом Михаила Ведерникова ждет новая жизнь, полная великих свершений и ярких событий.

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Вполне логичным итогом всей этой феерии стала победа Михаила Ведерникова на выборах в сентябре 2018-го с результатом более 70 процентов. Возможно, результат был бы скромнее, окажись среди соперников фаворита политики, настроенные на бескомпромиссную борьбу. Но таких среди четырех оппонентов врио (Аркадий Мурылев от КПРФ, Антон Минаков от ЛДПР, Сергей Кулаков от «Партии пенсионеров», Игорь Романов от «Партии Роста») не оказалось — никто из них «больно вдарить» по кандидату от партии власти не стремился, торпедировать его - в задачи участников выборов не входило.

Уже в этот период определился Ведерников-стайл. Во-первых, подчеркнутое дистанцирование и холодность по отношению к традиционным региональным элитам (депутатскому корпусу, представителям партий, главам районов, крупному по псковским меркам бизнесу и некоторым другим группам). Во-вторых, уважительное отношение к федералам (прежде всего — силовикам) и концентрация на «вертикали власти». В-третьих, теплое отношение к общественникам, волонтерам, ориентация на общение с ними и выстраивание тесной коммуникации. Плюс работа по формированию общественного мнения с использованием как традиционных масс-медиа, так и социальных сетей. Забегая вперед, отмечу, что в дальнейшем глава области не раз продемонстрировал, что совмещает элементы публичного политика с элементами политтехнолога.

В первый год работы Михаил Ведерников показал свою эффективность, во-первых, в ходе президентских и губернаторских выборов, которые прошли, как говорится, без сучка и задоринки, а также удачно вписался в решение «мусорной проблемы», лично реагировал на проблемные зоны (пример – разруливание ситуации с порховской свалкой), кроме того, оперативно решил вопрос с запуском «Ласточки» - скоростного поезда до Петербурга, и эта тема удачно «зашла».

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Своеобразную черту под первым этапом подвела та самая инаугурация в БКЗ 17 сентября 2018 года — короткая, строгая, с пафосным патриотическим концертом и большим количеством приглашенных. Именно тогда губернатор и его команда послали всем и, прежде всего, местным элитам ясный месседж: сегодня мы четко обозначили принцип равноудаленности от власти и изменили традиции проведения инаугурации для немногих избранных (когда с губернатором можно чокнуться бокалами с шампанским), а завтра изменим и многое другое. Работать будем иначе, не так, как прежде - привычные методы и подходы надо забыть. И перемены не заставили себя долго ждать.

Проза жизни

Вполне естественно, что изменения коснулись в первую очередь кадров. Если в командах прежних губернаторов Михаила Кузнецова и Андрея Турчака изначально был некий «костяк», «ближний круг», в который входили люди, пришедшие вместе с ними и кому они лично доверяли (многие работали с ними в бизнесе или политике, участвовали в избирательных кампаниях), то Михаил Ведерников пришел один и формировал свою команду из различных источников. Таким образом, команда Ведерников весьма эклектична. Ее составляющими являются, во-первых, приглашенные из-за пределов региона менеджеры, которых губернатор знал по прежней службе или их ему могли рекомендовать (к числу таких управленцев следует отнести вице-губернаторов Нинель Салагаеву и Василия Осипова, руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова и др.), во-вторых, местные кадры, с которыми Михаил Ведерников познакомился в Псковской области, и они, видимо, произвели на него хорошее впечатление, в том числе в рамках реализации проекта «Команда-2018» (например, руководитель управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, начальник управления цифрового развития и связи Денис Матвеев, председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева и др.), а, в-третьих, сотрудники областной администрации из прошлых «призывов», которые смогли доказать свою эффективность и полезность (например, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, первый заместитель руководителя аппарата администрации — начальник управления внутренней политики Оксана Иванова и др.).

Безусловно, при принятии кадровых решений не обошлось без ошибок, наиболее очевидная из них — назначение политическим вице-губернатором экс-главы облизбиркома Николая Цветкова. Допущенные политико-медийным блоком в 2017-2019 годах ошибки еще долго боком выходили региональной власти: самый наглядный пример - информационное сопровождение инвестиционного проекта по строительству завода «Титан-Полимер» - изначально весьма перспективной для Дома Советов истории. В продолжение разговора о проблемных зонах напомню и, мягко говоря, не очень удачный запуск «мусорной реформы», и провальную избирательную кампанию 2019 года, и кризис «Псковпассажиравтотранса», и уголовные дела глав районов. При этом все негативные моменты фактически не отразились на рейтинге главы области - новый губернаторский стиль нашел симпатию у многих жителей области.

Параллельно провозглашался новый формат работы — те самые «24/7», образно говоря, деятельность в круглосуточном режиме без выходных и праздников. Только так, по убеждению Михаила Ведерникова, возможно ликвидировать отставание в развитии Псковской области и решить задачи, которые ставит перед руководителями субъектов РФ президент Владимир Путин. Особое внимание здесь уделяется реализации национальных проектов.

Очевидно, что в решении задач помогает то, что губернатор пользуется расположением федерального центра.

Видно, что у него есть поддержка президента и членов правительства, свидетельством чему - регулярные встречи губернатора в высоких московских кабинетах с последующими сообщениями о выделении региону дополнительной поддержки. Примеры такой работы мы видели неоднократно, в том числе в течение этого года, в рамках работы по реализации нацпроектов, различных региональных программ и стратегии социально-экономического развития (куратор — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров).

Впрочем, 2020-й год принес и новый серьезный вызов — речь об «испытании коронавирусом». Как известно, с самого начала борьбы с распространением ковид-19 федеральный центр передал дополнительные полномочия регионам. Губернаторы на местах должны были сами находить баланс между введением ограничительных мер, направленных на сохранение здоровья людей, и сохранением экономики. По итогам почти полугода жизни с коронавирусом можно сказать, что власти Псковской области сумели выдержать этот баланс и найти «золотую середину», действовали в целом разумно, грамотно и взвешенно, с одной стороны, не перегибая палку, но, с другой, не прекращая принимать те самые ограничительные меры. При этом в регионе в кратчайшие сроки был реализован проект по строительству многофункциональных медицинских центров в Пскове и Великих Луках. На днях эти объекты, построенные всего за два с половиной месяца силами Минобороны, были торжественно открыты.

В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии участвовал президент России. Обращаясь к участникам церемонии Владимир Путин отметил в позитивном ключе отметил работу региональных властей и тут же поддержал инициативу Михаила Ведерникова о строительстве в Пскове детского инфекционного отделения.

Впрочем, подробнее о конкретных результатах работы — тех, что уже можно предъявить в качестве достижений, и о том, что пока только в планах, о формате взаимоотношений команды губернатора с региональными политическими и бизнес-элитами, а также о многом другом мы расскажем в следующей публикации.

Александр Савенко

Продолжение следует