Политика

Алексей Кузьмин: В Великолукском районе проблем хватает, их огромное количество

В Великолукском районе проблем хватает, их огромное количество, заявил и. о. главы района Алексей Кузьмин в беседе с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове. Так он ответил на вопрос, страшно ли ему идти в руководители крупного муниципалитета с не самым большим бюджетом, и на место предшественника, который ушел по уголовным делам.

«Я иду на выборы, партия меня утвердила, я буду подавать документы. Очень страшно, ничего не скажу, потому что проблем в районе хватает», - заметил Алексей Кузьмин.

Он обратил внимание, что Великолукский район особенный — территориально он располагается вокруг города Великие Луки. По словам и. о. главы района, одна из основных проблем — дороги. «Эти лучи - региональные дороги во все стороны - их состояние оставляет желать лучшего. Жалоб от населения огромное количество, стараемся решать проблемы, но есть непонимание: люди написали заявление и хотят, чтобы оно было рассмотрено моментально и исправлено все, но не всегда получается в связи с законодательством», - пояснил Алексей Кузьмин.

В ходе беседы он высказал мнение, что глава района должен быть, в первую очередь, хорошим хозяйственником, но в то же время он должен учитывать и политические моменты.

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«Если правильно вести хозяйственную деятельность, то район не будет внизу, он будет подниматься и расти, может не такими темпами как хотелось бы, но все же», - считает и. о. главы Великолукского района.

Кроме того, он подчеркнул, что главе региона необходимо чувствовать поддержку области, губернатора, партии. Также он отметил важность участия района в нацпроектах: «Участвовать в нацпроектах сложно и тяжело, но благосостояние района улучшается».