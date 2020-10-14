Политика

Суд по отмене итогов выборов в Себежском районе перенесен на 22 октября

Суд по отмене итогов выборов главы муниципалитета в Себежском районе перенесли на 15.00 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков.

Фото: pixabay.com

Такое решение, пояснил Антон Минаков, связано с тем, что суд хочет привлечь действующего главу району Леонида Курсенкова к участию в судебном заседании в качестве свидетеля.

«Мы понятия не имеем для чего. Для нас этот суд превратился в какой-то фарс. Причем здесь вообще господин Курсенков? Мы вообще не понимаем, поскольку суд идет между нашим кандидатом (Алексеем Харлашиным) и территориальной избирательной комиссией», - добавил Антон Минаков.

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Напомним, кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин был восстановлен на выборах главы Себежского района решением кассационного суда 12 сентября - на второй день трехдневного голосования.

По результатам выборов за действующего главу Себежского района, единоросса Леонида Курсенкова отдали голос порядка 58% избирателей. Второе место занял руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов (22,25%). Кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин получил 14,56% голосов и занял третье место. В выборах приняли участие 37,68% избирателей.

Псковское региональное отделение ЛДПР требует признать выборы главы муниципалитета незаконными и полностью аннулировать их результаты.